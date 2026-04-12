[헤럴드경제=구본혁 기자] 광주과학기술원(GIST)은 차세대에너지연구소 산하에 ‘풍력 연구센터’와 ‘열에너지 활용기술 연구센터’를 개소했다고 밝혔다.

GIST는 풍력·열에너지 분야의 핵심 기술 확보와 함께, 실제 현장 적용을 위한 실증·평가 연구를 중점적으로 추진할 계획이다.

풍력 연구센터는 풍력터빈 통합설계와 성능해석, 드론 기반 설비 점검, 발전단지 제어 및 수명 예측(PHM), 발전량 예측 등 풍력발전 전 주기에 걸친 기술 개발을 통해 국내 풍력 발전단지의 설계·운영 효율을 높이고 유지관리 체계를 고도화할 예정이다.

열에너지 활용기술 연구센터는 배터리, 데이터센터, 반도체 등 고집적 산업을 대상으로 고효율 열 관리와 열 에너지 활용 기술 개발에 집중하며, 나노 수준에서의 열 전달 연구와 열 시스템 설계 최적화를 추진한다.

두 연구센터는 국가 실증사업과 연계하여 캠퍼스 기반의 실증 환경을 구축하고, 산·학·연 협력을 통한 기술 검증과 사업화까지 이어지는 연구 체계를 마련할 계획이다.

특히 GIST 기계로봇공학과 교수진이 센터장을 맡아, 학문적 기반과 실증 연구를 결합한 운영 체계를 갖췄다

김태성 풍력 연구센터장은 덴마크 리소 국립연구소, 덴마크 공과대학교, 영국 러프버러대학교에서 교수로 재직하며 풍력 분야의 세계적 연구를 수행해 온 전문가다.

이승현 열에너지 활용기술 연구센터장은 미국 퍼듀대학교에서 박사학위를 취득한 뒤 이상 유동(액체·기체) 기반 열 관리 기술을 연구해 온 전문가로, 전기차 초급속 충전 열관리 기술 연구와 NASA 우주선 열제어 시스템 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 첨단 열 관리 분야 연구를 선도하고 있다.

김태성 풍력 연구센터장은 “풍력 에너지는 재생에너지 확대를 위한 핵심 자원으로, 안정적인 공급망 구축과 발전단지의 효율 향상이 중요하다”며 “핵심 통합 해석·설계 기술을 확보해 차세대 초대형 풍력발전기 시스템의 신뢰성을 높이고, 부유식 해상풍력 기술 개발에도 기여하겠다”고 밝혔다.

이승현 열에너지 활용기술 연구센터장은 “고효율 열 관리 및 에너지 활용 기술을 통해 산업 전반의 에너지 효율 향상에 기여하겠다”고 말했다.