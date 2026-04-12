9월부터 1년간 단계적 편입…패시브 자금 2조원 유입 전망 MSCI 지수 대비 파급력은 낮아…韓, FTSE에선 이미 선진시장 韓, MSCI 선진시장 편입 도전… 최단경로 시 2~3년 내 전망

[헤럴드경제=김유진 기자] 베트남 증시의 FTSE 이머징 시장 승격이 확정되면서 글로벌 자금 유입 구조 변화에 대한 관심이 확대되고 있다. 다만 이번 승격은 단기 자금 유입 이벤트라기보다 중장기 수급 기반을 형성하는 성격이 강하다는 평가가 나온다.

FTSE 러셀은 지난 7일(현지시간) 베트남 증시의 이머징 시장 승격을 최종 확정했다. 이에 따라 베트남은 오는 9월부터 FTSE 글로벌 지수에 편입된다. 실제 반영은 약 1년에 걸쳐 단계적으로 진행된다.

글로벌 지수 사업자는 각국 증시를 선진시장, 이머징시장, 프런티어시장 등으로 구분한다. 해당 분류에 따라 패시브 자금의 투자 비중을 결정한다. 이번 승격으로 베트남은 글로벌 자금 배분 체계 내에 편입되며 패시브 자금 유입 경로를 확보하게 됐다.

다만 FTSE 승격의 파급력은 글로벌 자금 구조 측면에서 MSCI와 구분할 필요가 있다. FTSE 이머징 지수를 추종하는 자금 규모가 수천억달러 수준으로 추정되는 반면, MSCI 이머징 지수는 그보다 큰 자금을 운용하는 대표 벤치마크로 평가된다. 이에 따라 동일한 이머징 승격이라도 MSCI 편입이 자금 유입 측면에서 더 큰 영향을 미치는 이벤트로 인식된다.

두 지수는 시장 분류 기준에서도 차이를 보인다. FTSE가 시장 규모와 유동성 등 정량 지표를 중심으로 평가하는 반면, MSCI는 외환시장 접근성, 투자 절차, 공매도 제도 등 실제 투자 편의성까지 반영한다.

베트남의 초기 편입 비중은 약 0.3% 수준으로 추정된다. 이를 FTSE 이머징 지수를 추종하는 자산 규모에 적용하면 약 15억달러(약 2조원) 수준의 패시브 자금 유입이 예상된다. 다만 편입이 단계적으로 이뤄지는 만큼 실제 자금 유입 역시 일정 기간에 걸쳐 분산될 가능성이 높다.

김근아 하나증권 연구원은 “절대 비중이 크지 않고 반영이 분할돼 진행되는 만큼 단기간 내 유입 효과는 제한적일 수 있다”며 “이번 승격은 단기 이벤트보다 중장기 수급 여건을 개선하는 구조적 변화로 해석하는 것이 적절하다”고 분석했다.

한국은 FTSE 기준으로는 선진시장으로 분류되지만 MSCI 기준에서는 이머징 시장에 속해 있다. 베트남 역시 이번 FTSE 승격과 별개로 MSCI에서는 여전히 프런티어 시장으로 분류된다. 한국은 MSCI 선진시장 편입을 목표로 외환시장 개방, 투자 접근성 개선 등 제도 개편을 추진 중이다. 시장에서는 최단경로 시나리오를 적용할 경우 연내 워치리스트 편입, 2027년 승격 결정, 2028년 실제 지수 반영 순으로 약 2~3년 내 현실화 가능성이 열려있다.