“석유시설, 발전소 시설에 이란 드론 공격” 이란 매체 “남부 섬 석유 시설 공격받아”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 미국과 이란의 2주 휴전이 발효된 첫날 걸프 지역과 이란 석유시설이 공격을 받았다.

쿠웨이트 국방부는 이날 오전 방공망을 가동해 이란 드론 공격에 대응하고 있다고 밝혔다. 국방부는 “다수의 드론을 격추했다. 이 중 일부는 남부의 석유 시설과 발전소, 담수화 시설 등을 겨냥했으며 기반 시설에 중대한 손상이 있었다”고 밝혔다.

아랍에미리트(UAE) 국방부도 이날 오전 “방공망이 현재 이란발 미사일과 드론 공격에 대응하고 있다”며 “UAE 곳곳에서 들리는 폭발음은 격추의 결과”라고 설명했다.

걸프해역(페르시아만)의 이란 섬에서도 이날 석유 시설이 공격받아 연쇄 폭발이 있었다고 이란 현지 매체들이 보도했다.

이란 석유부가 운영하는 샤나통신은 이란 국영석유회사(NIOC)를 인용, 이란 남부 연안 라반섬에 있는 정유시설이 이날 오전 10시께 ‘적의 공격’으로 화재가 나 대응하고 있다고 보도했다.

메흐르 통신은 라반섬의 남동쪽에 있는 시리섬에서도 추가적인 폭발음이 들렸다고 전했다. 이들 섬엔 하르그섬에 다음으로 이란에 중요한 원유·가스 정제 시설과 석유 수출터미널이 있다.