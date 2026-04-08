[헤럴드경제=나은정 기자] 장모를 수 시간 폭행해 살해한 뒤 시신을 캐리어에 담아 유기한 사위 조재복(26)의 신상정보가 공개됐다.

경찰은 8일 신상정보 공개 심의위원회를 열고 피의자 조재복의 이름과 나이, 사진 등을 대구경찰청 홈페이지에 게시했다.

심의위는 “범행의 잔인성 및 피해 중대성 인정되고 범행의 증거가 충분하다”며 “범죄 예방 등 공공의 이익을 위해 필요하다고 판단된다”고 공개 이유를 밝혔다.

조 씨는 별다른 이의 신청을 하지 않았으며, 유족 역시 신상 공개에 동의했다.

조 씨는 지난달 18일 대구 중구 오피스텔형 신혼 원룸에서 함께 살던 장모 A(사망 당시 54세) 씨를 손과 발로 장시간 폭행한 끝에 숨지게 한 뒤 시신을 캐리어에 담아 북구 칠성동 신천변에 버린 혐의를 받는다.

그는 피해자가 아프다며 폭행을 멈출 것을 호소하는데도 늦은 밤부터 다음 날 아침까지 장시간 폭행을 이어간 것으로 전해졌다.

조 씨는 경찰 조사에서 “장모가 시끄럽게 하고 물건을 정리하지 않아 화가 났다”고 진술했다.

당시 범행 현장에 함께 있었던 조 씨의 아내 최모(26) 씨는 폭행에 가담하지는 않았으나 남편의 폭행을 방관한 것으로 파악됐다. 최 씨는 “남편의 폭행이 두려워 신고하지 못했다”는 취지로 진술했으나, 구금이나 활동에 제약은 없었던 것으로 경찰은 보고 있다.

한편 피해자는 조 씨가 최 씨를 폭행하자 이를 막기 위해 지난 2월부터 딸 부부의 원룸 오피스텔에서 함께 생활한 것으로 전해졌다.

경찰은 사건 발생 약 2주가 지난 지난달 31일 신천변에서 해당 캐리어가 발견된 직후 CCTV 분석 등을 통해 당일 조 씨 부부를 긴급체포했다.

경찰은 오는 9일 조 씨를 오전 존속살해·시체유기·상해 등 혐의로, 부인 최 씨를 시체 유기 혐의로 조씨 각각 검찰에 구속 송치할 예정이다.