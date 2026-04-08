해수부, 선사 긴급 회의 개최...2주 휴전 발표에 대응 방안 점검

선사들 “안전·통행료 불확실성 여전”…신중론 유지

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 호르무즈 해협 통항 재개 가능성에 대비해 국내 선사들과 긴급 회의를 열고 대응 방안을 점검했다. 다만 휴전에도 불구하고 해역 내 위험요소가 완전히 해소되지 않았다고 판단해 기존 운항 자제 권고는 유지하기로 했다.

해양수산부는 8일 미국과 이란 간 2주간 휴전 발표 이후 우리 선박 운영 선사들과 호르무즈 해협 통항 방안 등을 논의했다고 밝혔다. 이번 회의는 휴전 이후 선박 통과 재개 가능성에 대비해 통항 관리 방안과 선사별 운항 계획을 점검하고 현장 의견을 수렴하기 위해 마련됐다. 현재 해당 해역 인근에는 우리 선박 26척과 선원 173명이 통항 재개 시점을 기다리고 있다.

해수부는 외교부 등 관계기관으로부터 확보한 최신 통항 정보와 외국 선박의 운항 상황을 선사에 신속히 제공하기로 했다. 우리 선박은 이런 정보를 바탕으로 각 선사가 자체적으로 통항 계획을 수립해 운항 여부를 결정하게 된다.

해수부는 운항 전 과정에서 실시간 안전 정보를 제공하고 선박 모니터링을 강화하는 한편, 기술적 문제 발생 시 한국선급(KR)을 통한 24시간 원격 지원 체계를 가동하기로 했다. 비상 상황 발생 시에는 해양경찰청이 연안국 수색·구조 기관과 협력해 대응할 방침이다.

해수부 관계자는 “호르무즈 해협의 위험 요소가 완전히 해소된 것은 아니다”라며 “운항 자제 권고는 현행대로 유지한다”고 했다. 이어 “우리 선박 26척의 안전한 통과 지원에 만전을 기할 계획”이라고 덧붙였다.

회의에 참석한 선사들은 정부 지원 대책에 공감하면서도 실제 운항에는 신중한 입장을 보였다. 특히 통행료 부과 여부 등 비용 변수와 2주라는 제한적인 휴전 기간을 고려할 때, 관련국의 후속 조치와 외국 선박 운항 상황을 지켜본 뒤 통항 시점을 결정하겠다는 입장이다.