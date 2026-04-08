[헤럴드경제=나은정 기자] 경기도의 한 중학교에서 교사가 학생에게 폭행을 당해 중상을 입는 사건이 발생, 교권 침해 대책 마련을 위한 목소리가 다시 커지고 있다.

8일 한국교원단체총연합회(한국교총)와 경기도교원단체총연합회에 따르면 지난달 말 경기 광주의 한 중학교에서 여교사가 학생으로부터 폭행을 당해 전치 6주의 중상을 입고 응급실로 이송됐다.

해당 사건은 지역교권보호위원회에 접수돼 오는 20일 심의를 앞두고 있다. 피해 교사는 특별휴가를 받고 치료 중인 것으로 전해졌다.

교원단체는 이날 공동 보도자료를 내고 “이번 사건은 단순한 학생 일탈이 아닌 대한민국 공교육의 근간을 흔드는 ‘중대한 범죄 행위’”라며 “깊은 분노와 참담함을 금할 길이 없다”고 밝혔다.

강주호 한국교총 회장은 “제자에게 폭행을 당한 교사는 평생 트라우마와 싸우며 교단에 서야 한다”며 “형법상 중대 범죄에 해당하는 사안이 가볍게 넘어가서는 안 된다”고 강조했다.

아울러 현재 학생 간 학교 폭력은 그 조치 사항이 학생부에 기록돼 입시 등에 반영되는 반면, 교사를 폭행한 경우 전학이나 퇴학 처분을 받더라도 학생부에 기록이 남지 않는 점을 두고 “‘중대 교권 침해’에 대해선 학생부 기재가 필요하다”고 주장했다.

한편 국회도서관이 지난해 12월 발간한 ‘데이터로 보는 교육 활동 침해와 교원 보호’ 자료에 따르면 교원에 대한 상해·폭행 및 성폭력 범죄 등 교육 활동 침해 행위는 2024년 하루 평균 3.5건에서 2025년 1학기 하루 평균 4.1건으로 늘었다.