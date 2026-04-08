[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 조국혁신당 서왕진(광주시당위원장) 원내대표는 8일 광주시의회에서 기자회견을 열고 광주·전남 정치개혁을 위한 ‘3대 개혁안’ 이행을 촉구했다.

서 원내대표는 “기초·광역의회 중대선거구제 확대와 비례대표 확대는 내란 청산과 지방정치 혁신을 위한 필수 과제”라며 “지역주의와 일당 독점 구조를 깨야 한다”고 밝혔다.

특히 더불어민주당을 겨냥해 “통합특별시 의원 정수 조정에서 광주는 의석을 늘리고 전남은 유지하는 방식은 사실상 게리맨더링”이라며 “일당 독점 구조를 유지하려는 시도”라고 비판했다.

서 원내대표는 ▷기초의회 전 지역 3인 이상 중대선거구 확대 ▷광역의회 중대선거구제 도입 ▷비례대표 비율 최소 20% 확대 등을 민주당 광주시당·전남도당에 요구했다.

또 “2인 선거구 쪼개기를 폐지하고 다양한 민의가 의회에 진입할 통로를 넓혀야 한다”며 “중대선거구제를 복수공천으로 독점하려는 시도도 중단해야 한다”고 강조했다.

그는 “민주당이 정치개혁을 외면한다면 시민에 대한 배신”이라며 “광주·전남을 정치개혁의 기준으로 세워야 한다”고 말했다.