[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 르세라핌 멤버 허윤진이 라이브 방송 중 한강 꽃을 꺾은 것에 대해 사과했다.

허윤진은 지난 5일 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 “한강에 윤진이 핌”이라는 제목의 생방송을 진행했다.

허윤진은 “날이 너무 좋다”며 “한강에 왔다. 사람이 너무 자리를 못 찾았는데 일단 꽃이 있어서 꽃을 따서 부케를 만들어 볼까 해”라고 말문을 열었다.

허윤진은 “나에겐 가위가 있거든”이라며 가방에서 가위를 꺼내 꽃을 자르기 시작했다. 허윤진은 “예쁜 부케를 만들어 출근할 거야. 지금 출근 전이거든. 너무 예쁘다. 안 그래도 최근 집에 꽃을 가져가고 싶어서 꽃집을 들를까 했는데”라고 말했다.

한강에서 꽃을 꺾는 행위는 불법이 아니냐는 한 팬의 댓글에 깜짝 놀란 허윤진은 “잠시만. 한강에서 꽃 꺾으면 불법이라고? 진심?”이라고 물었다.

이어 “진짜 너무 죄송하다. 사실이라면 진짜 너무 죄송하다”라며 사과의 뜻을 전했다.

‘도시공원 및 녹지 등에 관한 법률’에 따라 공원 내 꽃과 열매를 무단으로 채취하는 행위는 금지되며 위반 시 과태료가 부과될 수 있다. 또한 공원·명승지·유원지·녹지구역 등에서 풀이나 꽃, 나무 등을 함부로 꺾는 행위는 경범죄처벌법상 자연훼손에 해당할 수 있으며 10만 원 이하의 벌금·구류 또는 과료 대상이 될 수 있다.

허윤지은 개인 SNS를 통해서도 “경솔한 행동이었다”는 취지의 사과의 뜻을 전하며 팬들에게 고개를 숙였다.

이번 일로 온라인에서는 “실수일 수 있다”는 반응과 “공인으로서 주의가 필요하다”는 지적이 동시에 이어지고 있다.

한편 허윤진은 그룹 르세라핌 멤버로 활동 중이다.