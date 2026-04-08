국립공원공단, 터널형 9곳·육교형 9곳 등 총 18곳 분석 결과 설치 후 8년인 정착단계 이후 이용 개체수 약 30% 증가

[헤럴드경제=이태형 기자] 국립공원 내 조성된 생태통로로 야생동물의 찻길 사고(로드킬)가 크게 줄어든 것으로 나타났다.

기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 생태통로 조성 사업을 분석한 결과 야생동물 서식지 연결과 ‘동물 찻길 사고(로드킬)’ 저감에 뚜렷한 효과가 나타났다고 8일 밝혔다.

생태통로는 도로와 개발지 등으로 끊어진 야생동물의 이동 경로를 다시 연결해 동물이 안전하게 이동할 수 있도록 만든 시설이다.

1998년 지리산을 지나는 지방도 861호에 터널형 생태통로가 처음 설치된 이후 현재 터널형 9곳, 육교형 9곳 등 총 18곳의 생태통로가 국립공원 내에 조성돼 있다.

국립공원공단 소속 국립공원연구원에서 이들 생태통로를 분석한 결과에 따르면, 생태통로는 설치 초기에서 정착 단계로 갈수록 연평균 이용 개체수가 꾸준히 증가해 약 30%까지 증가하는 것으로 나타났다.

생태통로 설치 후 3년까지는 연간 평균 522개체에서 정착 단계인 8년 이후에는 675개체로 약 30% 증가했다.

설치 후 5년이 지난 15곳의 생태통로는 연간 동물 찻길 사고가 설치 전에 비해 평균 약 18% 감소했고, 야생동물의 생태통로 이용이 안정화 단계에 접어든 것으로 확인됐다.

특히 2013년 오대산 월정사 진입로에 설치된 터널형 생태통로는 설치 전에 비해 87.3%의 동물 찻길 사고 감소율을 보였다.

국립공원공단은 앞으로도 인공지능(AI)을 활용해 동물 찻길 사고 발생 유형과 야생동물 서식지 특성을 정밀하게 분석하고, 이를 바탕으로 최적의 입지를 선정해 월악산, 태백산 등 도로로 인해 서식지가 단절된 국립공원을 중심으로 생태통로와 사고 저감 시설을 확충할 계획이다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “생태통로는 단순한 구조물이 아니라 끊어진 야생동물 서식지를 이어주는 국립공원의 생명선”이라며 “첨단 과학기술을 적극 활용해 과학적 근거에 기반한 서식지 관리로 야생동물이 자유롭게 이동할 수 있는 건강한 국립공원을 만들어 나가겠다”고 말했다.