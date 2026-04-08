[헤럴드경제=양대근 기자] 조국혁신당 조국 대표는 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재·보궐선거 출마지 문제와 관련해 “국민의힘 후보가 나오면 제가 잡으러 가겠다”고 8일 밝혔다.

조 대표는 이날 경남 창원 국립 3·15 민주묘지를 참배하고 기자들과 만나 “국민의힘 의석이 한 석이라도 더 느는 것은 참지 못할 것 같다”며 이같이 말했다.

자신의 출마지에 대해선 “다음 주 정도 발표할 예정”이라며 “보통 국민의 시각에서 봤을 때 쉬워 보이는 곳은 택하지 않겠다”고 강조했다.

한편 조 대표는 더불어민주당 전북지사 예비후보들의 금품 관련 의혹을 두고는 “텃밭이라고 하는 전북에서 후보 세 명 중 두 명이 제명되거나 제명될 위기에 처했다”며 “민주당이 전북 도민에게 100배 사죄해야 한다”고 지적했다.

이어 “민주당은 과거 문재인 대표와 이재명 대표 시절에는 자당 귀책 사유로 재보선을 할 경우 후보를 안 냈지만, 이낙연 대표 때는 후보를 냈다”며 “지금 민주당은 문재인·이재명의 선택을 할 것인지, 이낙연의 선택을 할 것인지 결정해야 한다”고 덧붙였다.

이는 민주당 귀책 사유로 재보선이 치러지는 경기 평택을과 안산갑, 전북 군산·김제·부안갑에 민주당이 후보를 내지 말아야 한다는 취지다.

민주당과의 선거 연대와 관련해선 “합당 무산 국면에서부터 일관되게 선거 연대가 필요하다고 주장했다”며 “다음 주 양당 사무총장 회의에서 최종적으로 합의가 된다면 민주당 정청래 대표와 합의문에 서명하는 절차가 있을 것”이라고 말했다.

한편 조 대표는 이날 심규탁 창원시장 예비후보 선거 사무소 개소식에 참석했다. 오후에는 대구로 이동해 정한숙 대구 동구청장 후보 선거사무소 개소식에 참석한 뒤 동화사 주지 스님과 차담을 할 예정이다.