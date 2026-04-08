- 숫자를 넣어 데이터를 그려보는 시각화 콘텐츠 체험 서비스 제공

[헤럴드경제= 이권형기자] 국가데이터처(처장 안형준)는 국민 누구나 통계를 쉽고 직관적으로 이해하고 활용할 수 있도록, 시각화 콘텐츠 ‘데이터 시각화 체험하기’를 개발해 8일부터 국가통계포털을 통해 서비스한다.

국가데이터처는 통계 접근성과 활용성을 높이기 위해 다양한 주제의 통계시각화 콘텐츠를 지속적으로 확충해 오고 있다.

올해에는 데이터 시각화에 대한 이해를 높이기 위해 국민이 체험할 수 있는 ‘데이터 시각화 체험하기’를 선보인다.

‘데이터 시각화 체험하기’는 이용자가 데이터를 선택하여 다양한 통계 차트(15종)를 만들어볼 수 있도록 구성한 체험형 시각화 콘텐츠다.

데이터를 처음 접하는 이용자도 통계 차트의 의미를 단순히 보는 것에서 넘어서, 실제로 체험해 보는 과정을 통해 자연스럽게 이해할 수 있도록 설계했으며 인구, 경제, 보건ㆍ복지 등 16개 분야 264개 지표를 수록하고 있다.

이번 ‘데이터 시각화 체험하기’ 서비스 제공을 통해 국민의 통계 이해도와 활용도가 한층 높아질 것이란 기대다. 아울러 국가데이터처는 ‘어렵고 복잡한 통계’에서 ‘쉽고 직관적인 통계’로 서비스 패러다임을 전환키 위한 노력을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

안형준 국가데이터처장은 “이번 시각화 콘텐츠 개발은 통계를 단순히 조회하는 차원에서 데이터에 적합한 통계 차트를 누구나 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 발전시키기 위한 노력의 일환”이라며 “앞으로도 국민 눈높이에 맞는 통계 서비스를 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.