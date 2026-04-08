[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대 대학일자리플러스센터가 지난7일부터 오는 6월 9일까지 대구 중구 중심상권 일대에서 ‘찾아가는 졸업생 맞춤 취업컨설팅’ 운영을 시작했다.

8일 대구대에 따르면 이번 프로그램은 대학 캠퍼스의 지리적 위치로 인해 취업 지원 서비스 접근이 어려웠던 졸업생과 지역 청년들의 불편을 해소하기위해 기획됐다.

따라서 대구대 대학일자리플러스센터는 구직자들의 접근성이 높은 대구 도심(반월당 인근 등)의 스터디카페를 거점으로 삼아 직접 찾아가는 맞춤형 상담을 제공한다.

프로그램의 주요 지원 대상은 미취업 졸업생, 졸업유예자 및 지역 청년이다.

참여자들은 기업 형태 및 직무 단위별 채용 프로세스에 대한 안내를 받고 입사지원서 작성 및 첨삭 지도를 포함한 1대1 집중 컨설팅을 받게 된다.

또 개인의 진로 설정과 취업 역량 강화를 돕기 위해 졸업생 특화 프로그램 및 다양한 청년고용정책 안내도 함께 이뤄진다.

대구대 취업지원팀 김중호 팀장은 “물리적 거리로 인해 취업 지원을 받기 어려웠던 청년들에게 실질적인 구직 활동의 기회를 제공하고자 한다”며 “앞으로도 미취업 졸업생과 지역 청년들의 취업률 제고를 위한 사후 관리 프로그램을 지속적으로 확대할 계획“이라고 말했다.