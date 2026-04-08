[헤럴드경제=장윤우 기자] 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 ‘박원순 전 시장과 오세훈 시장이 똑같다’고 한 발언을 두고 논란이 일자 사과했다.

정 예비후보는 8일 자신의 페이스북에 “제 발언으로 마음의 상처를 입으신 분들께 정중하게 사과드린다”고 밝혔다.

정 예비후보는 전날 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “시장직을 수행하는 사람이 대권을 바라보면 그때부터 불행해진다”며 그 사례로 박원순 전 시장과 오세훈 시장을 나란히 거론했다. 그는 “대권을 바라보기 시작하는 것부터 스탠스가 흔들리고 이상한 일들이 막 생긴다. 전 그런 전철은 밟지 않겠다”고도 했다.

발언이 알려지자 여권 지지층을 중심으로 비판이 쏟아졌다. 전현희 민주당 서울시장 예비후보는 “고인의 명예를 심각히 훼손한 것”이라며 “민주당 서울시장 후보 자격에 의문이 든다”고 했다.

정 예비후보는 사과문에서 “저는 박원순 시장님 곁에서 누구보다 가까이 지냈고, 시장님의 고뇌를 지켜보면서 너무도 안타깝게 생각했던 사람”이라며 “제가 말씀드리고자 했던 취지는 서울시장은 오직 시민의 삶과 서울의 미래에 집중해야 하는 자리이며, 저 또한 그 책임에만 전념하겠다는 다짐이었다”고 설명했다.

이어 “그 뜻을 전하는 과정에서 많은 분께 상처와 심려를 드렸다. 늘 겸손한 자세로, 서울의 미래와 시민의 민생으로 평가받겠다”고 덧붙였다.