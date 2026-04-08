객실승무팀장, 항공관광과 학생 대상 특강

[헤럴드경제=권제인 기자] 파라타항공은 파라타항공은 최근 수원과학대학교 항공관광과 학생들을 대상으로 객실승무팀장이 참여하는 특강 및 질의응답(Q&A) 프로그램을 진행했다고 8일 밝혔다.

이번 프로그램은 객실승무원을 희망하는 학생들에게 현직 팀장의 생생한 경험을 바탕으로 직무에 대한 실질적인 이해를 제공하는 한편, 고객과의 신뢰를 기반으로 한 서비스 가치와 항공사의 역할을 공유하기 위해 마련됐다.

서효정 객실승무팀장은 강연을 통해 객실승무원의 역할이 단순한 서비스 제공을 넘어 안전 업무와 팀 운영, 고객 경험 전반을 아우르는 직무라는 점을 강조했다. 특히 실제 비행 현장에서 요구되는 판단력과 책임감, 그리고 고객과의 신뢰를 형성하는 진정성 있는 소통이 무엇보다 중요하다는 점을 설명했다.

이어 진행된 질의응답 시간에는 객실승무원 준비 과정과 채용 시 중요하게 평가되는 요소, 현직 근무 환경 등에 대한 질문이 이어졌으며, 학생들은 고객과의 신뢰를 만들어가는 실제 업무 이야기를 직접 들으며 직무에 대한 이해를 한층 높일 수 있었다.

파라타항공은 이번 프로그램을 통해 회사가 지향하는 ‘고객 중심’ 서비스 철학을 미래 인재들에게 직접 전달하는 계기가 됐다고 평가했다. 특히 고객과의 약속을 지키고, 일관된 경험을 제공하는 것이 항공 서비스의 본질이라는 점을 공유하며 항공 산업을 준비하는 학생들과 공감대를 형성했다.

서효정 파라타항공 팀장은 “예비 승무원들과 소통하며 직무에 대한 현실적인 이해를 돕고, 회사가 추구하는 서비스 방향성과 신뢰의 가치를 전달할 수 있었다는 점에서 의미 있는 시간이었다”며 “앞으로도 미래 항공 인재들과의 접점을 지속적으로 넓혀 나갈 계획”이라고 말했다.