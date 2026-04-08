[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데백화점이 오는 10일부터 16일까지 수도권 16개 점포에서 전북 순창의 ‘햇 참두릅’을 선보인다고 밝혔다.

전북 순창은 우수한 기후 조건을 갖춘 참두릅의 대표 산지로 꼽힌다. 이번에 선보이는 참두릅은 일교차가 큰 순창의 청정 자연에서 자라 특유의 진한 향과 아삭한 식감이 특징이다. 한 팩(500g)당 가격은 2만9800원이다.