[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 지난 7일 수밭골 일원에서 지역주민과 국민운동단체, 공무원 등 160여명이 참여한 가운데 ‘주민과 함께하는 수밭골 환경정비’를 실시했다.

이번 활동은 수밭골을 더욱 쾌적하고 안전한 공간으로 조성하고 주민이 함께 가꾸는 지속가능한 힐링공간으로 발전시키기 위해 마련됐다.

참가자들은 월광4주차장을 집결지로 수밭골천 일대 구거와 그물펜스 주변을 중심으로 방치 폐기물을 수거했으며‘쓰레기 되가져가기 캠페인도 함께 진행했다.

이와 함께 개발제한구역 내 불법행위 점검과 안내문 부착, 불법 현수막 정비, 공사구간 안전점검 등을 병행해 현장 전반의 환경 개선에 힘을 보탰다.

특히 이번 활동은 일회성 정비를 넘어 주민과 단체의 자발적인 참여를 기반으로 지속적인 관리체계를 구축했다는 점에서 의미가 크다.

이태훈 대구 달서구청장은“수밭골은 주민과 자연이 공존하는 소중한 공간”이라며“앞으로도 주민과 함께 깨끗하고 안전한 환경을 조성해 누구나 찾고 싶은 명품 힐링공간으로 만들어가겠다”고 말했다.