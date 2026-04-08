[헤럴드경제=박병국 기자]서울 구로구(구청장 장인홍)가 산후조리비용을 자녀수에 따라 차등 지원한다고 8일 밝혔다. 쌍둥이에 이어 셋째를 낳을 경우 최대 370만원을 받을 수 있다.

산후조리비용 지원사업 확대 시행의 핵심은 ‘다자녀 차등 지원’ 도입과 ‘신청 기한 연장’이다.

기존에는 소득과 관계없이 출생아 1인당 100만 원을 일괄 지급했다.올해부터는 자녀 수에 따라 지원 규모를 차등화한다.

이에 따라 올해 1월 1일 이후 출생아부터는 첫째아 100만 원, 둘째아 120만 원, 셋째아 이상 150만 원으로 지원금이 확대된다. 쌍둥이의 경우 첫째와 둘째를 합산해 220만 원이 지원된다.

또 올해 3월 30일 이전 산후조리비용 신청 건에 대해서도 별도 절차 없이 추가 지원금이 소급 지급된다.

신청 기한도 대폭 늘어난다. 기존 출산 후 60일 이내였던 신청 기간을 180일 이내로 연장해 산모가 충분히 회복한 이후 여유 있게 신청할 수 있도록 했다. 다만, 7월부터는 서울시에서 3개월 이상 실거주 시 신청이 가능하며, 사용처는 전국에서 서울로 제한될 예정이다.

아울러 구로구는 저소득층 출산 가정을 위한 ‘구로형 산후조리비용 지원사업’도 지속 추진한다.

신청일 기준 구로구에 거주하는 기준중위소득 80% 이하 출산 가정에 50만 원을 구로사랑상품권으로 추가 지원하며, 이에 따라 다자녀·저소득 가정은 최대 200만 원 이상의 혜택을 받을 수 있게 된다.

바우처와 상품권은 산모·신생아 건강관리 서비스 본인부담금, 의약품 및 건강식품 구매, 한약 조제, 산후 운동 수강, 심리상담 등 산모의 건강 회복을 위한 다양한 용도로 사용할 수 있다.

산후조리비용 신청은 ‘탄생육아 몽땅정보통’ 홈페이지를 통해 신청이 가능하며, 이와 함께 기준중위소득 80% 이하 출산 가정은 동주민센터 방문 또는 정부24 누리집을 통해 구로형 산후조리비용을 추가로 신청할 수 있다.