[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국원자력환경공단은 오는 24일 본사 코라드홀에서 경주 대추밭백한의원, 서울대병원, 대구 차병원, 포항 여성아이병원이 참여하는 ‘제2회 양·한방 난임 토크콘서트 with KORAD’를 개최한다고 8일 밝혔다.

참여자는 200명을 선착순으로 모집한다.

이번 양·한방 난임 토크콘서트는 저출생에 따른 지역 소멸 위기 극복을 위해 공단을 비롯해 경주시 보건소, ㈜디에이블 등 8개 기관이 참여한다.

난임 분야 전문가인 경주 대추밭백한의원 백진호 원장이 ‘한방 난임 치료법, 임신 동의보감’, 대구 차병원 난임센터 궁미경 원장이 ‘착상의 신이 전하는 난임 최신지견’을 주제로 강연한다.

이어 포항 여성아이병원 윤솔이 연구소장이 ‘배아과학 및 임신 성공사례’, 서울대병원 한지연 교수가 ‘고위험 특수 난임, 남성 난임’에 대해 소개한다.

강연이 끝난 후 질의응답과 함께 난임의 양·한방 관점 차이에 대해 대담한다.

더불어 경북권역 난임·임산부 심리상담센터는 상담소를 운영하고 추첨을 통해 난임부부를 위한 식단·운동처방 등 모바일 생활 습관 지도 서비스도 제공한다.

자세한 사항은 원자력환경공단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

조성돈 한국원자력환경공단 이사장은 “난임에 대한 단순 의학적 정보를 전달하는 것을 넘어 서로의 경험을 나누고 심리적 위로를 받을 수 있는 소통의 장이 되기를 기대한다”고 말했다.