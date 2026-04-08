6월 30일까지 결제금액 2배 적립, 50만원 상당 침구 사은품 제공 ‘비거 앤 모어’ 프로모션과 중복 적용…예비부부 대상 혜택 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 시몬스 침대가 삼성전자의 ‘웨딩 마일리지 더블 프로모션’에 참여하며 예비부부와 신혼부부 공략에 나선다. 침대 구매 시 결제 금액의 2배를 마일리지로 적립해주고 침구 사은품까지 제공해 혼수 수요를 겨냥한 혜택을 강화했다.

시몬스는 오는 6월 30일까지 진행되는 삼성전자 웨딩 마일리지 더블 프로모션에 대표 침대 브랜드로 참여한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 삼성전자 웨딩 마일리지 신규 가입 후 삼성스토어 오프라인 매장에서 모든 삼성카드로 1000만원 이상 구매하면 참여할 수 있다. 이후 전국 시몬스 갤러리와 시몬스 맨션에서 매트리스를 구매하면 결제 금액의 2배가 마일리지로 적립된다.

500만원 이상 구매 고객에게는 약 50만원 상당의 ‘비스코 스프링 베개’ 2개도 사은품으로 제공된다.

특히 이번 혜택은 현재 진행 중인 시몬스의 ‘비거 앤 모어’ 프로모션과 중복 적용이 가능하다. 이에 따라 소비자들은 침대 구매와 함께 추가 혜택까지 받을 수 있게 됐다.

시몬스의 ‘비거 앤 모어’ 프로모션은 큰 침대와 다양한 침구류를 선호하는 최근 소비 흐름을 반영한 행사다. 회사 측은 혼수 시장에서 실질적인 구매 혜택을 높이는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.

시몬스는 국내 침대 브랜드 가운데 유일하게 라돈·토론 안전제품 인증, 난연 매트리스 생산, 국가 공인 친환경 인증, UL 그린가드 골드 인증 등을 갖추고 있다고 밝혔다.