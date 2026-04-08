일본 법인 ‘구다이글로벌재팬’ 공식 출범, 오동훈 신임 대표 선임 티르티르 넘어 조선미녀·스킨1004·어노브·삐아 등 멀티 브랜드 유통 확대 한성USA와 북미 협업 추진…한·미·일 잇는 글로벌 유통 허브 도약

[헤럴드경제=홍석희 기자] 글로벌 K-뷰티 플랫폼 구다이글로벌이 일본 현지 법인 ‘D&ACE’의 사명을 ‘구다이글로벌재팬(GOODAI GLOBAL JAPAN)’으로 변경하고, 오동훈 신임 대표이사를 선임했다. 일본 현지 유통망을 확대하는 동시에 전문경영인 체제를 강화해 글로벌 유통 플랫폼 사업 확장에 속도를 내겠다는 구상이다.

구다이글로벌은 8일 일본 법인 사명 변경과 대표이사 선임을 단행했다고 밝혔다. 회사는 이번 인사를 계기로 일본 시장에 대한 이해도가 높은 전문경영인 체제를 공고히 하고, 현지 사업 확장에 본격적으로 나설 방침이다.

새롭게 선임된 오동훈 대표는 지난 10여년간 일본 뷰티 시장에서 현지 리테일 네트워크를 구축해 온 유통 전문가다. 메디큐브, 달바, 아누아, 넘버즈인, 퓌 등 주요 K-뷰티 브랜드의 일본 현지화를 이끌며 유통 설루션과 운영 역량을 축적해 왔다고 회사 측은 설명했다.

구다이글로벌재팬은 이번 사명 변경을 계기로 기존 티르티르 중심 운영 역할에서 벗어나 멀티 브랜드 유통 플랫폼으로 사업 영역을 넓힌다. 티르티르를 비롯해 조선미녀, 스킨1004, 어노브, 삐아 등 브랜드 포트폴리오를 강화하고, 메이크업과 스킨케어, 헤어케어 등으로 카테고리도 다변화할 계획이다.

유통 기반도 확대되고 있다. 구다이글로벌재팬은 이다, 오오야마, 아라타 등 일본 핵심 벤더사와의 파트너십을 바탕으로 일본 전역 약 1만3000개 오프라인 소매점 입점 구조를 확보했다.

일본 최대 규모 온·오프라인 뷰티 통합 플랫폼인 ‘앳코스메(@cosme)’를 비롯해 라이프스타일 편집숍 ‘로프트(Loft)’, ‘플라자(PLAZA)’ 등 주요 유통 채널에도 입점하며 현지 접점을 넓히고 있다.

향후에는 미주 유통 거점인 한성USA와의 협업도 추진한다. 일본 브랜드를 발굴해 한성USA의 북미 리테일 네트워크에 공급하는 등 아시아와 북미를 잇는 글로벌 유통 허브 역할을 강화하겠다는 전략이다.

오동훈 구다이글로벌재팬 대표는 “일본 내 강력한 유통 인프라를 바탕으로 전 세계 유망 뷰티 브랜드들이 현지 시장에서 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 최적화된 운영 설루션을 제공할 것”이라며 “북미 등 글로벌 네트워크와의 시너지를 극대화해 전 세계 소비자와 브랜드를 잇는 글로벌 유통 플랫폼으로 성장해 나가겠다”고 말했다.