[헤럴드경제=함영훈 기자] 이랜드파크가 운영하는 켄싱턴리조트 설악밸리가 강원도 자연에서 체류형 웰니스 트렌드를 즐길 수 있는 ‘런 투게더(Run Together)’ 패키지를 오는 7월말까지 선보인다고 8일 밝혔다.

‘런 투게더’ 패키지는 호텔과 리조트의 지리적 강점을 반영해 뉴발란스 러닝화와 티셔츠 대여 서비스를 포함한 체험형 상품이다. 고객이 별도의 운동복을 준비하지 않아도 대여 서비스를 통해 여행 중 가볍게 러닝을 즐기는 것이다.

해당 패키지는 지난해 11월부터 켄싱턴호텔 여의도에서 처음 선보였으며, 도보 5분 거리의 여의도 한강공원에서 도심 속 러닝을 간편하게 체험할 수 있어 고객의 높은 만족도를 얻고 있다.

이번에는 도심을 넘어 강원도 고성의 자연 속에 위치한 켄싱턴리조트 설악밸리에서 숲 속 러닝을 즐길 수 있도록 상품을 확대했다.

특히 켄싱턴리조트 설악밸리는 33만㎡(10만평) 규모의 부지에 조성돼 리조트 내 숲길과 호숫가를 따라 러닝을 즐길 수 있다.

리조트 내에는 금강산 화암사로 이어지는 ‘트레킹 코스’, 탁 트인 자연경관을 감상할 수 있는 ‘신선호’, 울산바위를 한눈에 담을 수 있는 ‘하늘전망대’ 등이 있어 러닝과 함께 푸른 자연 속에서 여유를 느낄 수 있다.

주요 패키지 혜택은 객실 1박, 조식 뷔페 2인, 뉴발란스 러닝화 및 티셔츠 대여 서비스(2시간), 러너 웰컴 키트 6종(뉴발란스 양말·단백질 바·단백질 쉐이크 등) 1세트 등으로 구성됐다. 뉴발란스 러닝 용품 대여 서비스는 패키지 이용 시 무료로 제공된다. 또한 리조트에서 자체 개발한 러닝 코스를 바탕으로 1km와 3km 왕복 코스 지도가 함께 제공된다.

켄싱턴호텔앤리조트 관계자는 “최근 여행이 단순한 휴식을 넘어 웰니스 중심으로 변화하는 흐름에 맞춰 여의도의 도심 속 러닝에 이어 자연 속 러닝을 즐길 수 있는 상품을 출시하게 됐다”며 “앞으로도 건강한 라이프스타일을 위해 다양한 액티비티를 결합한 상품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.