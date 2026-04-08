[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 호르무즈 해협 개방을 조건으로 2주간 공격을 중단하겠다고 밝히며 사실상 ‘조건부 휴전안’을 수용했다. 협상 시한 종료를 불과 1시간30분 앞두고 나온 결정으로, 휴전 성사여부는 이란이 해협 개방 요구를 수용할지에 달렸다.

트럼프 대통령은 7일 오후 6시 32분(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “이란이 호르무즈 해협을 완전하고 즉각적이며 안전하게 개방하는 데 동의한다면, 나는 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다”고 밝혔다.

그는 이번 조치가 “양측 모두에 적용되는 휴전이 될 것”이라고 강조했다.

이번 발표는 트럼프 대통령이 설정한 협상 시한 종료를 약 1시간30분 앞두고 나왔다. 직전까지 미국은 합의 불발 시 이란 내 발전소와 교량 등 핵심 인프라를 연쇄 타격하겠다고 경고하며 압박 수위를 끌어올린 상태였다.

트럼프 대통령의 이번 결정은 파키스탄의 중재안을 사실상 수용한 것으로 해석된다. 앞서 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 협상 시한을 2주 연장하고, 같은 기간 동안 이란은 호르무즈 해협을 개방하며 양측이 휴전에 들어가자고 제안했다.

미국이 공격 중단을 먼저 조건부로 제시하면서 협상은 다시 외교적 해법 국면으로 전환되는 모습이다. 다만 이란이 해협 개방을 거부할 경우 군사 충돌 가능성은 여전히 남아 있다.

트럼프 대통령은 이날까지 합의가 이뤄지지 않을 경우 이란의 주요 인프라를 전면 타격하겠다고 거듭 경고해왔다.