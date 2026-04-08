[헤럴드경제=도현정 기자] 미국과 이란 간 전쟁을 중재해온 파키스탄이 7일(현지시간) ‘2주 휴전안’을 제시하자, 백악관은 “트럼프 대통령이 이를 인지하고 있다”고 공식 확인했다.

캐롤라인 레빗 대변인은 이날 악시오스 등 미국 매체들에 보낸 성명에서 이같이 밝히고, “답변이 나올 것”이라고 전했다.

셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “외교가 진행될 수 있도록 트럼프 대통령에게 이란과의 협상 기한을 2주간 연장해줄 것을 간곡히 요청한다”고 게시했다. 이어 이란에는 선의를 보여달라며 2주간 호르무즈 해협을 개방할 것을 요청했다.

도널드 트럼프 대통령이 앞서 제시한 협상 시한(미 동부시간 7일 오후 8시, 한국시간 8일 오전 9시)을 4시간여 앞두고 ‘2주 휴전안’이 극적으로 등장하면서, 양측이 본격적인 협상 국면을 맞을지 주목된다.

트럼프 대통령은 앞서 해당 기한까지 이란에 호르무즈 해협 재개방을 하지 않으면 이란의 교량과 발전소 등 핵심 인프라 시설을 파괴하겠다고 예고했다. 이후 미국과 이란은 파키스탄 등 중재국이 제시한 ‘45일 휴전 및 호르무즈 해협 재개방’ 방안을 토대로 물밑에서 협상을 진행해 왔다.

트럼프 대통령은 시한을 12시간 앞둔 이날 오전 8시 6분께 SNS에 “오늘 밤 한 문명(civilization) 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것”이라 재차 경고하기도 했다.