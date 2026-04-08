협상시한 직전 파키스탄 총리 “기한 2주 연장 간곡히 요청” 이란에는 해당 기간 호르무즈 해협 개방 촉구

[헤럴드경제=도현정 기자] 미국과 이란 사이의 협상을 중재해온 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리가 7일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령에게 이란 협상 시한을 2주간 연장할 것을 촉구했다.

로이터통신 등 외신에 따르면 샤리프 총리는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스에 “외교가 진행될 수 있도록 트럼프 대통령에게 기한을 2주 연장해줄 것을 간곡히 요청한다”고 게시했다. 그는 이어 “이란 형제들이 호르무즈 해협을 상응하는 2주간 선의의 표시로 개방해줄 것을 진심으로 요청한다”며 이란에는 해당 기간 호르무즈 해협을 개방하라 촉구했다.

샤리프 총리의 이 같은 제안은 트럼프 대통령이 이란과의 마지막 협상 시한이라며 제시한 미 동부시간 기준 7일 오후 8시를 4시간여 앞두고 나왔다. 백악관은 파키스탄 총리의 제안에 대해 “트럼프 대통령이 인지하고 있다”고 공식 확인했다. 캐럴라인 레빗 대변인은 이날 악시오스 등 미국 매체들에 보낸 성명에서 이같이 밝히고, “답변이 나올 것”이라고 예고했다.

파키스탄은 이번 미국과 이란간 전쟁에서 중재국으로 나서 양측의 물밑 협상을 중개해왔다. 트럼프 대통령은 이란과의 협상 시한을 일주일, 열흘 등으로 늘려오다 미 동부시간 기준 7일 오후 8시까지 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란의 교량과 발전소 등 핵심 인프라 시설을 파괴하겠다고 예고했다. 트럼프 대통령은 시한을 12시간 앞둔 이날 오전 8시 6분께 SNS 트루스소셜에서 “오늘 밤 한 문명(civilization) 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것”이라고 재차 경고하기도 했다.