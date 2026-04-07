[헤럴드경제=장연주 기자] 네덜란드의 한 시의원이 지나치게 보정된 사진을 사용해 논란을 일으키면서 결국 제명됐다.

4일(현지시간) 현지매체 ABC미디어 등의 보도에 따르면, 네덜란드 지역정당인 ‘리프바르 로테르담’은 최근 시의원으로 당선된 패트리샤 라이히만(59)을 당에서 제명한다고 발표했다.

라이히만이 유세에서 사용한 ‘홍보 사진’이 실제 모습과 큰 괴리가 있다는 지적을 받으며 논란이 불거졌다. 홍보용 사진은 실제 보다 훨씬 젊어 보였고, 눈동자 색깔도 달랐다.

이에 유권자들은 “다른 인물 아니냐”는 의혹을 제기했다.

더욱이 그가 당선된 지역구에 실제 거주하지 않는다는 사실이 밝혀지며 논란은 더욱 거세졌다.

논란이 거세지자 라이히만은 현지 언론 인터뷰를 통해 “지역 신문에 실린 사진의 해상도가 너무 낮아 온라인 도구로 화질을 개선했을 뿐”이라며 “해당 사진은 분명 나 자신이며, 현재 복용중인 약물 영향으로 외모가 다소 달라 보일 수 있다”고 해명했다.

그러면서 그는 “아들과 함께 외출하면 종종 여자친구로 오해받는다”며 “나이가 믿기지 않을 만큼 젊어 보인다는 말을 자주 듣는다”고 주장했다.

이 같은 해명에도 불구하고 온라인상에서는 “완전히 다른 사람 같다”는 지적이 잇따랐다.

결국 소속 정당은 해당 사진을 “인공지능(AI)으로 과도하게 편집된 비현실적인 이미지”라고 판단해 라이히만에게 자진 사퇴를 권고했다.

하지만 라이히만 시의원이 이를 거부하자 정당 측은 “채용 과정에서 제공된 정보가 현실과 일치하지 않는다면 신뢰를 유지할 수 없다”며 “해당 사진은 명백히 심하게 편집된 것으로, 공직자로서 부적절한 표현”이라고 설명하며 제명 조치를 단행했다.