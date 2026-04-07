국민의힘 주장에 반박 “현재 공고된 개헌안 수정 의결 불가능”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대는 7일 이재명 대통령이 연임과 관련해 즉답을 피했다는 국민의힘 주장에 대해 “전혀 사실이 아니다”라고 반박했다.

이날 여야정 민생경제협의체에서 이 대통령은 연임 개헌에 대해 “현재 공고된 개헌안을 수정해 의결하는 것은 불가능하다”고 답했다고 한다.

또한 이 대통령은 “야당이 개헌저지선을 확보한 상태에서 불가능하지 않느냐”고 대답했다고 청와대는 전했다.

앞서 이날 여야정 민생경제협의체 오찬에 참석한 최보윤 국민의힘 수석대변인은 “장 대표께서 이 대통령에게 개헌을 논하기 전에 이 대통령께서 중임이나 연임을 하지 않겠다는 선언을 국민께 선제적으로 하는 것을 건의했다”며 “이에 대해 이 대통령은 즉답을 피하셨다”고 말했다.

함께 오찬에 참석한 강준현 더불어민주당 수석대변인도 같은 날 서면 브리핑에서 “대통령이 분명한 설명을 했다”며 “‘즉답 회피’라는 표현을 사용해 마치 특정한 의도나 입장이 있는 것처럼 해석하는 것은 적절하지 않다”고 지적했다.

강 수석대변인은 “(이 대통령이) ‘이미 공고된 헌법 개정안은 한 글자도 수정할 수 없고, 부칙 역시 마찬가지’라며 ‘연임·중임과 같은 내용을 부칙에 담는 것은 현실적으로 불가능하다’는 점을 명확히 했다”며 “‘야당이 개헌 저지선 의석을 갖고 있지 않느냐, 무엇을 그렇게 걱정하느냐’는 취지의 언급도 있었다”고 했다.