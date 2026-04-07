[헤럴드경제=박지영 기자] 법무법인(유한) 태평양(BKL)의 공동 창립자이자 제33대 법무부 장관을 지낸 배명인 명예대표변호사가 7일 별세했다. 향년 93세. 장례는 법무법인 태평양 법인장으로 치러진다.

고(故) 배 명예대표변호사는 1932년 11월 8일 경상남도 진해시에서 태어나 진해고등학교, 서울대학교 법과대학을 졸업한 뒤 고등고시 8회로 법조계에 입문했다.

서울·청주·부산·대구지검 검사, 서울지검 부장검사, 서울지검 성북지청장, 광주지검장, 법무부 검찰국장, 대검찰청 차장검사 등을 거쳐 1982년 6월부터 1985년 2월까지 제33대 법무부 장관을 역임했다. 장관 재임 기간 중 법무 행정의 안정성을 높이고 법질서 확립에 기여한 공로로 1983년 홍조근정훈장과 1985년 청조근정훈장을 수훈하는 등 국가 발전에 헌신했다.

고인은 1986년 12월 김인섭, 이정훈 명예대표변호사와 법무법인 태평양(Bae, Kim & Lee)의 전신인 태평양합동법률사무소를 설립했다. 그는 ‘정도(正道)만이 우리가 갈 길’이라는 신념 아래 태평양의 조직문화와 운영 원칙을 정립하고, 이를 바탕으로 태평양을 국내 정상급 로펌으로 성장시키는 데 중추적 역할을 했다. 고인은 원칙과 품격을 중시한 법조인이자 한국 로펌의 기틀을 닦은 1세대 주역으로 평가받는다.

빈소는 가톨릭대학교 서울성모병원 장례식장 14호실이며 발인은 4월 9일 10시다.