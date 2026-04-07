李 대통령, 정청래-장동혁 등과 오찬 회담

[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당은 7일 이재명 대통령과 여야 지도부가 함께한 여야정 민생경제협의체 회담에 대해 “이번 간담회는 비록 주요 현안에 대한 이견은 존재했으나, 상대의 입장을 경청하고 ‘민생’이라는 공통 분모를 확인했다는 데 큰 의미가 있다”고 자평했다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 오후 국회에서 브리핑을 통해 “앞으로도 이러한 소통의 자리를 지속하자는 데 여야정 모두 공감대를 표했다는 점에 의미가 있었다”며 이같이 말했다.

그는 “비공개 오찬 간담회는 전반적으로 화기애애한 분위기 속에서 서로의 입장을 확인하고, 민생 위기 극복을 위한 협력의 필요성을 공유한 자리였다”고 밝혔다.

또 “대통령께서는 서두에서 ‘이와 같은 소통의 자리가 자주 있었으면 좋겠다’고 언급하며 ‘필요할 때 자주 보자, 그것이 모두에게 도움이 된다’며 소통의 필요성을 강조했다”며 “참석자들 역시 이에 공감하며 서로의 의견을 충분히 나눴다”고 했다.

강 수석대변인은 “특히, 이번 자리는 국민의힘 측의 요구와 제안을 중심으로 경청하는 자리였으며, 크게 세 가지 주제를 중심으로 논의가 이뤄졌다”고 짚었다.

그는 “유가 상승에 따른 피해 대응 방안이 주요하게 논의됐으며, 국민의힘은 생계형 소규모 운수업자 지원, 유류세 인하 등 7개 사업을 제안했다”고 밝혔다.

아울러 “국민의힘은 중동 전쟁 상황 등을 이유로 (조작 기소 국정조사의) 연기를 요청했다”며 “여당은 단호한 입장을 유지했고, 조작 기소는 국가 폭력이자 중대한 범죄인 만큼 진상 규명과 재발 방지를 위해 반드시 추진해야 한다는 점을 분명히 했다”고 말했다.

또 “대통령이 개헌 필요성을 언급한 가운데, 국민의힘은 내용에는 공감하되 시기적으로는 지방선거 이후에 하자는 입장을 전달했다”며 “이에 대통령께서는 ‘5.18을 앞두고 있고 헌법 전문에 담는 것에 대해서는 이견이 없는 것으로 알고 있다’, ‘계엄 요건을 강화하고, 지방 자치를 강화하는 문제에 대해서는 진지하게 고민을 해 달라’는 요청을 하셨다”고 전했다.