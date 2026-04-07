- 생명硏, 2025년 유전자변형생물체 주요 통계 발표

[헤럴드경제=구본혁 기자] 지난해 국내 유전자변형생물체(LMO) 수입량이 전년 대비 0.3% 줄어든 것으로 나타났다.

한국생명공학연구원 바이오안전성정보센터는 ‘2025년 유전자변형생물체 주요 통계’를 발표했다.

2025년 국내로 수입된 식품용·사료용 유전자변형생물체는 총 1089.1만 톤(약 28.8억 달러)으로 전년(1092.2만 톤) 대비 소폭 감소했다.

수입 금액은 2023년 3427백만 달러, 2024년 3000백만 달러, 2025년 2885백만 달러로 3년 연속 하락세를 보였으며, 이는 주로 사료용 유전자변형 옥수수의 단가 하락에서 기인한 것으로 평가된다.

용도별로는 사료용 유전자변형생물체가 전체의 약 84.7%(9229천 톤)를 차지하였으며, 단일 항목으로는 사료용 유전자변형 옥수수(9,105천 톤)가 전체 수입 물량을 주도했다.

식품용 유전자변형생물체 수입량은 1662천 톤으로 전년(1465천 톤) 대비 반등했으며, 주로 식품용 유전자변형 대두(850천 톤)와 식품용 유전자변형 옥수수(812천 톤)로 구성됐다.

사료용 유전자변형생물체 수입량은 유전자변형 옥수수가 사료용 수입의 98% 이상을 점유하는 가운데, 사료용 유전자변형 면실(124천 톤)이 그 뒤를 이었다.

국가별 수입 구조에서는 2025년에 미국산 유전자변형농산물의 수입 물량이 전년 대비 급격히 증가하여 전체 수입의 78.9%를 차지했다.

2025년 식품용·사료용 유전자변형생물체 국가별 수입 승인량은 미국 859.0만 톤(78.9%), 아르헨티나 120.9만 톤(11.1%), 브라질 103.0만 톤(9.5%) 순으로 나타났다.

미국은 전년도(316.4만 톤, 29%) 대비 수입량이 542.6만 톤 증가하며 교역 점유율이 대폭 상승하였다. 이는 브라질과 아르헨티나산 수입이 크게 감소하면서 미국산이 이를 대체한 것으로 분석된다.

2025년 시험연구용 유전자변형생물체 수입 신고 건수는 총 6087건으로 2024년 5935건보다 152건 증가하며 소폭 반등한 것으로 나타났다. 품목별로는 실험용 쥐를 비롯한 동물 3139건과 균주·바이러스 중심의 미생물 2878건이 전체 신고의 대부분을 차지하며 국내 연구개발의 핵심 주축을 이루고 있는 반면, 식물(70건)은 상대적으로 낮은 비중을 기록했다.

2025년 식품용 15건과 사료용 13건을 포함하여 총 28건이 적합 판정을 받았다. 특히 식품용 분야에서는 옥수수, 대두, 카놀라 등의 신규 승인과 더불어 면화와 미생물을 대상으로 한 10년 주기 안전성 재심사가 진행, 사료용 분야는 옥수수와 대두 외에도 생산 효율 증대를 위한 미생물 품목의 신규 승인이 두드러지게 나타났다.

현재 국내에서 상업적인 목적으로 재배(환경방출)하고 있는 유전자변형생물체는 단 한 건도 없다.

김기철 바이오안전성정보센터장은 “2025년 가장 두드러진 변화는 미국산 수입이 급증하며 전체의 78.9%를 차지하게 된 것으로 이는 남미 주요 생산국의 공급 감소와 미국의 풍작이 맞물린 결과”라면서 “바이오안전성정보센터는 앞으로도 국내외 유전자변형생물체와 관련된 최신 정보를 제공하고 국민들의 이해를 돕기 위한 다양한 활동을 지속적으로 추진할 계획”이라고 밝혔다.