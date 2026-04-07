[헤럴드경제=나은정 기자] 테니스와 배드민턴 같은 라켓 스포츠가 다른 운동보다 수명 연장과 가장 연관성이 큰 것으로 나타났다.

국제학술지 ‘메이요 클리닉 회보’에 발표된 ‘여가 시간에 하는 다양한 신체 활동과 기대 수명과의 연관성’에 관한 연구에 따르면 라켓 스포츠를 즐리는 사람들은 앉아서만 생활하는 사람들보 기대수명이 최대 약 10년 더 길었다. 연구는 덴마크 성인 8577명을 25년간 추적 관찰한 결과다.

운동 종류별로 보면 테니스는 평균 9.7년, 배드민턴은 6.2년 기대수명이 늘어났다. 이는 축구(4.7년), 자전거(3.7년), 수영(3.4년), 조깅(3.2년), 체조(3.1년), 헬스클럽 운동(1.5년)보다 긴 것이다.

영국 ‘스포츠 의학 저널’에 게재된 테니스의 건강상 이점에 관한 연구에서도 테니스, 배드민턴, 스쿼시, 라켓볼, 심지어 탁구까지 포함해 라켓 스포츠를 정기적으로 하는 사람들은 운동을 하지 않는 사람들보다 사망 위험이 47% 낮았다. 이는 수영(28% 감소), 에어로빅(27%↓), 자전거(15%↓)보다도 효과가 큰 것이었다.

이 연구는 8만명 이상의 성인을 9년 동안 추적 관찰해 다양한 스포츠 활동이 건강에 미치는 영향을 비교 분석했다.

두 연구 모두 관찰 연구라는 점에서 특정 운동이 수명을 직접적으로 늘린다고 단정하기보다는 ‘강한 연관성’이 있다는 수준으로 해석할 수 있다.

전문가들은 라켓 스포츠가 전신을 사용하는 운동이라는 점에서 운동 효과가 크다고 말한다. 공이나 셔틀콕을 따라 전후좌우로 빠르게 움직이고 방향을 전환하며 점프와 착지를 반복하는 과정은 고강도 인터벌 트레이닝과 같은 효과를 낸다. 이를 통해 심폐 기능이 강화되고 균형 감각과 근력 향상에도 도움이 된다. 상대의 공을 따라 끊임없이 의사 결정을 내리는 것 역시 뇌를 자극해 인지 기능 개선에도 긍정적이다.

무엇보다 라켓 스포츠는 ‘함께하는 운동’이라는 점이 장수에 가장 큰 영향을 미친다. 라켓 스포츠를 통해 사회적 교류가 이뤄지면서 정서적인 안정감과 신뢰, 소속감이 커지고 이는 운동과 영양만큼이나 건강에 영향을 미친다는 분석이다.