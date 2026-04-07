단독 개봉·판권 연계 콘텐츠 공동수급 MOU

[헤럴드경제=손미정 기자] KT 스튜디오지니와 CJ CGV가 콘텐츠 공동 수급을 위해 손을 맞잡았다.

7일 양사 극장 단독개봉과 부가판권 유통을 연계한 콘텐츠 공동 수급을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 대규모 개봉이 어려운 중소 영화들이 극장에서 관객과 만날 수 있는 기회를 넓히기 위해 추진됐다.

이의 일환으로 양사는 단독 개봉 파이프라인을 구축하고, 수급 초기 단계부터 역할을 명확히 나눠 투자 리스크를 최소화하는 구조적 협력 모델을 도입키로 했다.

이에 따라 KT 스튜디오지니는 IPTV와 온라인동영상서비스(OTT)를 대상으로 부가 판권 유통을 맡으며, CJ CGV는 극장 단독개봉과 마케팅을 담당한다. 연간 4편 이상의 협력작 확보가 목표다.

양사는 이번 MOU를 계기로 보유 콘텐츠를 포함, 협력 범위를 지속적으로 넓혀나갈 계획이다.

정근욱 KT 스튜디오지니 대표이사는 “이번 협약을 통해 그동안 극장 개봉 기회를 얻기 어려웠던 작품들이 관객과 만날 수 있는 새로운 통로가 열리게 됐다”며 “KT 스튜디오지니의 독보적 유통 역량을 바탕으로 양사가 함께 콘텐츠 생태계를 더욱 풍성하게 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

정종민 CJ CGV 대표이사는 “이번 협약은 극장과 플랫폼 간 상생 가능한 협력 구조를 구축한다는 점에서 의미가 크다”며 “보다 다양한 콘텐츠가 관객과 만날 수 있는 환경을 구축해 콘텐츠 산업 전반의 선순환에 기여하겠다”고 말했다.