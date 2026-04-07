“소비 변화 유도하려면 10∼20% 이상 인상 필요”

[헤럴드경제=정대한 기자] 최근 정부와 국회를 중심으로 ‘설탕부담금(설탕세)’ 논의가 활발한 가운데 당류의 함량에 따라 단계적으로 부담금을 차등 부과하자는 제안이 나왔다.

박은철 연세대 보건정책관리연구소 교수는 지난 7일 경제인문사회연구회·한국농촌경제연구원·한국조세재정연구원이 공동 주최한 설탕부담금 정책토론회를 앞두고 배포한 ‘가당음료 설탕부담금 도입방안’ 발제문에서 설탕부담금을 당 함량에 따라 3단계로 차등 부과하자는 안을 제시했다.

100㎖당 당 함량 5g 이상 8g미만에는 ℓ(리터)당 225원을 부과하고, 당 함량 8g 이상에는 ℓ당 300원을 부과하는 내용이다. 당 함량 5g 미만 제품은 과세 대상에서 제외한다. 이는 가당음료의 당류 함량에 따라 차등 과세하는 영국의 제도와 동일한 구조다.

박 교수는 영국이 2018년 도입한 ‘소프트드링크 산업부담금(Soft Drinks Industry Levy)’을 벤치마킹할 수 있다면서 이런 안을 내놨다. 영국의 소프트드링크 부담금 대상은 비알코올 음료 중 제조 과정에서 설탕, 액상과당, 시럽, 꿀 등 단당류와 이당류가 인위적으로 첨가된 모든 음료다. 탄산음료, 과일 맛 음료, 스포츠·에너지음료, 가당 커피·차, 농축액이 포함된다.

부담 의무는 음료 제조업체와 수입업자가 지닌다. 실제 영국에서는 제도 도입 이후 가당음료를 통한 당 섭취량이 15.5g에서 10.8g으로 감소하는 단기 효과가 있었다.

박 교수는 영국의 설탕부담금 첫해 수입(4435억원)을 고려해 한국의 가당음료 설탕부담금 규모를 2276억원 정도로 추산했다. 소아청소년의 가당음료 소비 감소에 이어 소아청소년의 비만율이 낮아질 것이으로 기대했다. 부담금은 소아청소년 건강증진과 대국민 건강 식생활 캠페인, 비만과 만성질환 연구개발에 쓸 수 있다고 덧붙였다.

박성진 한국농촌경제연구원 식품원예경제연구실장은 ‘설탕부담금 논의와 소비자 인식’ 발표에서 설탕부담금 도입 국가가 지난 2024년 기준 116개국이며, 세계보건기구(WHO)는 2016년 설탕이 첨가된 청량음료에 20% 이상의 설탕세를 부과할 것을 권고했다고 소개했다.

박 실장에 따르면 지난달 전국 소비자 1천명을 대상으로 실시한 온라인 조사에서 가당음료 부담금 찬성은 38.3%, 반대는 40.0%로 의견이 나뉘었다. 가당음료 부담금 부과 시 다른 당류식품 소비로 대체하는 ‘풍선효과’를 우려하는 응답자는 68.8%로 높았다.

특히 박 실장은 가당음료 부담금으로 소비자의 소비 변화를 유도하려면 10∼20% 이상의 인상이 필요하다고 지적했다. 그는 “설탕부담금은 물가 상승, 형평성 문제 등 불확실성이 있다”며 “소비 구조 변화를 유도하는 정교한 정책 설계와 사회적 합의가 중요하다”고 제언했다.