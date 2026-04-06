“위치추적 전자장치·유치도 필수적으로 신청” “가해자 접근 정보 피해자에 전송”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 정부가 스토킹·교제폭력 가해자에 대해 7일 이내 구속영장을 신청하는 원칙을 세웠다고 청와대가 6일 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 춘추관에서 관련 브리핑을 열고 “‘재발 방지를 위한 대책을 신속히 마련하라’는 이재명 대통령의 지시에 따라 지난달 27일 법무부·성평등부·대검찰청·경찰청의 대책 보고가 있었다”면서 이같이 말했다.

먼저 경찰은 고위험 가해자의 경우 7일 이내 구속영장을 신청하면서 위치추적 전자장치 및 유치 등 강력한 잠정조치도 필수적으로 함께 신청하게 하는 원칙을 세웠다고 한다.

또한 법무부와 경찰청의 시스템 연계를 통해 출동 경찰관이 전자장치 부착 가해자와 피해자의 실시간 위치를 확인할 수 있게 되며, 스마트워치에도 연동해 가해자의 접근 정보를 피해자에게 전송할 계획이다.

강 수석대변인은 “또한 수사기관이 잠정조치를 청구하지 않는 경우에도 피해자가 직접 법원에 청구할 수 있게 하는 내용의 ‘스토킹처벌법’ 개정안이 지난달 31일 본회의를 통과했다”면서 “그 외 교제폭력 법제화나 잠정조치 기간 연장, 횟수 상향 등 보완 입법이 필요한 사안은 관계 부처가 추가로 검토해 대책을 마련할 계획”이라고 했다.