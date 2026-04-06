산업은행 등 정책금융기관 협의회

1호 협력 사업으로 ‘새만금 프로젝트’ 선정

6일 오후 서울 여의도 한국산업은행 본관에서 개최된 현대차그룹과 정책금융기관(한국산업은행, 한국수출입은행, 중소기업은행, 신용보증기금)간 금융지원·업무협약(MOU) 체결식에서 황기연(왼쪽부터) 한국수출입은행 행장, 박상진 한국산업은행 회장, 이억원 금융위원장, 장재훈 현대차그룹 부회장, 장민영 IBK기업은행 은행장, 강승준 신용보증기금 이사장 등이 기념촬영을 하고 있다. [금융위원회 제공]
6일 오후 서울 여의도 한국산업은행 본관에서 개최된 현대차그룹과 정책금융기관(한국산업은행, 한국수출입은행, 중소기업은행, 신용보증기금)간 금융지원·업무협약(MOU) 체결식에서 황기연(왼쪽부터) 한국수출입은행 행장, 박상진 한국산업은행 회장, 이억원 금융위원장, 장재훈 현대차그룹 부회장, 장민영 IBK기업은행 은행장, 강승준 신용보증기금 이사장 등이 기념촬영을 하고 있다. [금융위원회 제공]

[헤럴드경제=서상혁 기자] 박상진 한국산업은행 회장은 현대차그룹의 새만금 프로젝트에 대해 “정책금융기관들이 대한민국 ‘진짜 성장’의 마중물이 되도록 최선을 다하겠다”고 6일 밝혔다.

박 회장은 이날 오후 서울 여의도 산업은행 본점에서 열린 ‘현대차그룹·정책금융기관간 금융협력 업무협약식(MOU)’에 참석해 “이번 협약은 우리기업의 혁신적인 투자, 정부의 적극적 지원과 정책금융기관들의 역량을 유기적으로 결합하는 출발점”이라며 이같이 밝혔다.

행사에는 이억원 금융위원장과 박 회장을 비롯해, 장민영 IBK기업은행 은행장, 황기연 한국수출입은행 은행장, 강승준 신용보증기금 이사장, 장재훈 현대차그룹 부회장이 참석했다.

협약식에서 박 회장은 “이번 새만금 프로젝트는 현대차그룹의 미래 성장 동력 확보는 물론, 국가 미래전략사업 거점 구축과 지역 균형 발전에 크게 기여할 핵심 사업”이라고 강조했다.

그러면서 “정책금융기관들은 각 기관이 보유한 전문성을 하나로 모은 원팀 협력체계를 구축하여 본 프로젝트의 성공을 위한 최적의 금융 설루션을 제공할 것”이라고 했다.

박 회장은 또 “이번 사업이 국가 미래전략산업 생태계를 활성화하고, 지방 주도 성장의 성공 모델이 될 수 있도록 폭넓게 지원하겠다”고 말했다.

현대차그룹은 지난 2월 전북 새만금 지역에 인공지능(AI)데이터센터, 수소, 로봇 등의 분야에 총 8조9000억원 규모의 투자 계획을 발표한 바 있다.

한국산업은행 등은 지난 3월 출범한 ‘정책금융기관 협의회’의 1호 협력 사업으로 새만금 프로젝트를 선정했다.

이번 프로젝트는 정책금융기관 협의회 7대 핵심사업 중 ‘생산적 금융 지원 확대 및 민간금융 선도’ 분야 세부추진과제인 ‘기업-정책금융기관 금융협력을 통한 첨단전략산업 성장거점 구축 지원’과 관련한 사안이다.

산업은행 관계자는 “새만금 프로젝트가 국가 미래전략산업의 생태계 활성화 및 지방 주도성장의 모범사례가 될 수 있도록 각 기관별 지원 방안을 공동으로 모색하고, 최적의 금융지원 방안을 도출할 예정”이라고 말했다.


hyuk@heraldcorp.com