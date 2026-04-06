4월 11일~5월 10일, 온·오프라인 200개 채널 참여 전국 50개 지역축제 연계, 외국인 관광객 골목상권 유도 카드 10% 청구할인·K팝 콘서트 무료관람 등 혜택 총동원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 중동전쟁 여파로 위축된 소비심리에 선제 대응하고 민생경제 회복을 뒷받침하기 위해 4월 11일부터 5월 10일까지 한 달간 ‘4월 동행축제’를 개최하는 방안을 국무회의에서 보고했다고 6일 밝혔다.

이번 축제에는 온·오프라인 유통채널 200개와 중소기업·소상공인 3만3000개가 참여한다. 전국 50개 지역축제와 연계해 할인·판촉 행사를 동시에 진행한다. 동행축제는 소상공인 매출 증대와 소비 활성화를 위해 2020년부터 개최해온 대한민국 대표 소비촉진 캠페인이다.

지역 소비축제로는 양동통맥축제(광주 서구), 부산 밀 페스티벌(부산 북구) 등 전국 50개 지역축제에서 로컬기업 제품 판매전과 구매영수증 인증 이벤트, 마술 공연, 버스킹 등 다양한 행사를 선보인다. 마이리얼트립, 한국여행업협회 소속 여행사 등을 통해 지역축제 연계 여행상품 ‘동행축제 50 투어’도 운영한다.

공항 및 공항철도에는 ‘동행 웰컴센터’를 설치해 지역축제·상권 정보를 제공하고 외국인 인플루언서를 활용한 홍보도 병행한다. 광화문 광장(4월 8~10일)에서는 국가유산진흥원과 협업해 단청 키보드, 도자기 오르골, 자개볼펜 등 케이 헤리티지(K-Heritage) 상품 40여 종을 전시·판매한다.

소비 혜택도 폭넓다. 디지털온누리 할인율을 5월 1일부터 5일까지 한시적으로 7%에서 10%로 올린다. 롯데·비씨·삼성·신한·우리·하나·현대·KB국민·NH농협 등 9개 신용카드사를 통해 백년가게·전통시장·온누리가맹점 결제 시 10% 청구할인, 경품 추첨, 캐시백 등 혜택을 제공한다.

전주 실내체육관에서는 4월 11일 개막식과 함께 이틀간 현장 판매전이 열린다. 1만원 이상 구매 고객은 3100명 규모의 K-POP 상생 콘서트를 무료로 관람할 수 있다. ‘지역축제 1만원 챌린지’, ‘나만의 동행플레이스’ 등 이벤트에 영수증이나 인증샷을 제출하면 추첨을 통해 최대 50만원의 온누리상품권을 받는다.

세븐일레븐과 협업해 전국 1만2000개 가맹점에서 ‘동행도시락’ 40만개 구매인증 이벤트도 진행한다. 총 3400명에게 모바일 상품권(최대 3만원)을 증정한다.

온라인에서는 카카오, 지마켓, 컬리 등 93개 플랫폼에서 소상공인 1만8000여 개가 K-뷰티·패션·식품 제품을 10~40% 할인 판매한다. 네이버의 ‘동행300 기획전’은 20% 할인쿠폰이 추가 지원돼 최대 70% 할인 가격에 상품을 살 수 있다. TV홈쇼핑과 데이터홈쇼핑에서도 가정의달 연계 특별 프로모션을 진행한다.

오프라인에서는 107개 유통채널과 소상공인 1만5000개가 참여하는 상생 기획전이 전국 곳곳에서 열린다. 전국 1200개 하나로마트에서는 농·축·수산·가공품을 최대 60% 할인한다(4월 23일~5월 6일). 신세계스타필드 안성점(5월 1~3일)에서는 백년가게·소상공인 50개사가 팝업스토어를 연다.

이마트(춘천·대구월배·천안서북, 4월 16~19일)에서는 소상공인 20여 개사가 참여하는 10% 할인 판매전이 개최되며, 롯데백화점(잠실, 4월 24일~5월 5일)과 NC백화점(강서, 5월 8~12일)에서도 최대 60% 할인 판매가 이뤄진다. 의류환경협의체와 한국주방유통협회 협력으로 의류·주방용품은 최대 90%까지 할인하는 대규모 기획전도 진행한다.

한성숙 중기부 장관은 “지역에서 소비하는 것이 곧 경제를 살리는 길”이라며 “대중교통을 이용하여 가까운 지역축제와 상권을 찾아 소상공인 제품도 구매해 주시고 동행축제에 많은 관심과 참여를 당부 드린다”고 강조했다.