노무현 정부 청와대 기록관리비서관 출신 21대 국회 기후위기특별위원장 역임

[헤럴드경제=주소현 기자] 국회 기후에너지환경노동위원회 새 위원장으로 김정호 의원(경남 김해시을·3선)이 6일 선출됐다.

국회는 이날 본회의를 열고 기후환노위원장 사임의 건을 의결하고 보궐선거를 실시했다. 총투표수 217표 중 찬성 163표로 김 의원이 선출됐다.

이번 기후환노위원장 보궐선거는 전임 안호영 의원이 민주당 전북도지사 경선 참여로 위원장직을 내려놓으면서 치르게 됐다. 김 의원은 오는 5월까지 기후환노위원장 잔여 임기를 채울 예정이다.

앞서 6·3지방선거 출마로 공석이 된 법제사법위·행정안전위·보건복지위 위원장으로 각각 서영교·권칠승·소병훈 의원이 지난달 31일 선출됐다. 당시 안 의원은 전북도지사 출마를 접고 기후환노위원장 직을 유지하려 했으나, 김관영 전북도지사가 이른바 현금 살포 의혹으로 제명되면서 경선에 다시 참여했다.

김 의원은 노무현 정부 청와대 기록관리비서관 출신으로, 부산대 경제학과를 졸업했다. 노무현·문재인 전 대통령이 민주화운동 중 구속된 김 의원의 변론을 맡은 바 있다. 노 전 대통령 퇴임 후 2018년까지 영농법인 봉하마을 대표를 지냈다.

20대 국회에서 민주당 전국사회경제위원장, 21대 국회에서 민주당 탄소중립위원장과 국회 기후위기특별위원장을 맡았다.