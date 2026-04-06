[헤럴드경제=최원혁 기자] 세계적인 리그 오브 레전드(LoL) 프로게이머이자 ‘e스포츠계 전설’로 불리는 ‘페이커’ 이상혁(29)을 모델로 하는 기념우표가 나온다.

6일 과학기술정보통신부 우정사업본부는 오는 10월 페이커 기념우표를 발행한다고 공고했다.

현행 ‘대한민국 우표 규정’은 국위선양이나 국제평화 등 측면에서 크게 이바지한 공로가 인정되는 인물의 ‘대국민 홍보’ 필요성이 판단될 때 기념우표를 발행할 수 있도록 밝히고 있다.

지난 2023년에도 우정사업본부는 그룹 방탄소년단의 데뷔 10주년을 맞아 기념우표 10종(총 150만장)을 발행한 바 있다.

앞서 페이커는 지난 1월2일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년인사회에서 이재명 대통령으로부터 체육훈장 ‘청룡장’을 수훈하며 화제가 되기도 했다.

체육훈장은 국위 선양과 국민 체육 향상에 기여한 공로가 뚜렷한 인물에게 수여된다. 그 가운데 청룡장은 1등급으로 분류되는 가장 높은 훈격이다. 마라토너 손기정, 축구 감독 거스 히딩크, 피겨선수 김연아, 축구선수 손흥민, 프로골퍼 박세리 등이 받았다.

한편 지난 2013년 프로게이머로 데뷔한 페이커는 13년째 T1 소속으로 왕성한 활동을 펼치며 지난해 말 LoL 월드 챔피언십 통산 6회 우승, 3연속 우승 기록을 달성했다.