- 산림 인접 2만 9000여 가구 분석…국가산불위험예보시스템에 반영

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 산림 인접지의 산불위험 관리를 강화키 위해 화목보일러 사용 가구의 밀집도를 분석하고, 해당 결과를 국가산불위험예보시스템에 반영했다고 6일 밝혔다.

화목보일러는 농산촌 지역에서 널리 사용되는 난방 설비로, 불씨 관리 부주의나 연통 과열 등으로 인해 산불 발생 위험이 높은 것으로 알려져 있다.

지난 10년간(2016~2025년) 화목보일러·아궁이·연탄 및 연소재(재 처리) 부주의로 인한 산불은 총 180건으로, 전체 산불 5289건 중 3.4%를 차지했다. 시기별로는 12월~3월까지 난방철에 77%가 집중됐으며, 지역별로는 경북·강원·경기에서 전체의 69%가 발생한 것으로 나타났다.

이번 분석은 산림청이 제공한 전국 산림 인접 지역(산림으로부터 100m 이내)에 위치한 화목보일러 사용가구 2만 9399개 지점의 위치 정보를 활용해 수행했다. 5㎞ 반경 기준 단위 면적당 화목보일러 사용가구의 밀집도를 산출한 결과, 경북·경남·전남·충북·충남·강원 등 산간 지역에 집중 분포하는 경향이 나타났다.

이는 산림으로부터 연료 수급이 용이한 지역적 특성과 밀접한 관련이 있는 것으로 분석된다. 시군별 밀집도 상위 지역은 전남 광양(1.63가구/㎢), 충남 청양(1.18가구/㎢), 전남 곡성(0.99가구/㎢), 경북 김천(0.95가구/㎢), 경북 구미(0.94가구/㎢) 순으로 나타났다.

국립산림과학원은 화목보일러 공간밀도 분석 결과를 A~D 4개 등급으로 구분하고, 이를 국가산불위험예보시스템의 검색레이어에 추가해 누구나 화목보일러 밀집 현황을 지도로 확인할 수 있도록 했다.

이번 분석 결과는 산불 위험 관리 강화 정책 마련에 활용될 예정이다. 화목보일러 밀집 지역을 중심으로 산불예방 홍보와 기동 단속을 강화하고, 봄철 산불조심기간 중 지방자치단체 합동 현장 점검 대상 지역 선정에도 활용한다.

산림청 국립산림과학원 산불연구과 안수정 연구사는 “화목보일러는 인위적 산불 발화 요인 중 하나로, 지속적인 관리가 필요하다”며, “이번 분석 결과를 유관기관과 공유해 산불 예방 계도와 기동 단속 활동에 적극 활용하겠다”고 전했다.