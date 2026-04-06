성모병원, 당뇨여성 16만명 추적 “치매 위험도 최대 27% 차이”

가톨릭대 서울성모병원은 제2형 당뇨병을 앓는 여성에서 가임기간이 길수록 치매 위험이 유의미하게 낮아진다는 연구 결과를 발표했다고 6일 밝혔다.

이번 연구는 내분비내과 이승환 교수 연구팀(제1저자 내분비내과 유진 교수)이 숭실대 정보통계보험수리학과 한경도 교수 연구팀과 함께 진행했다. 연구는 미국당뇨병학회 공식 학술지인 Diabetes Care (IF 16.6)에 게재됐다.

치매의 주요 위험인자인 당뇨병의 역할도 주목된다. 세계적 의학 학술지 Lancet 위원회의 2024년 보고서에 따르면, 당뇨병은 치매 위험을 약 1.7배 높이는 위험인자로 지목된다. 국제당뇨병연맹(IDF) 발표에 따르면 2024년 현재 전 세계 성인 당뇨병 환자는 약 5억9000만명에 달하며, 이 수치는 2050년 8억5300만명으로 늘어날 전망이다.

그러나 2형 당뇨병 여성에서 가임기간, 출산력, 수유 이력, 호르몬 치료 등 생식 관련 요인이 치매 위험에 어떤 영향을 미치는지는 지금까지 명확히 규명되지 않았다. 연구팀은 국민건강보험공단 빅데이터를 활용하여 2형 당뇨병을 가진 폐경 여성 15만9751명을 대상으로 평균 8.3년간 추적 관찰하였다. 추적 기간 총 2만4218건의 치매(알츠하이머병 1만8819건, 혈관성 치매 2743건)가 발생했다.

분석 결과, 초경 나이가 빠를수록, 폐경 나이가 늦을수록 치매 발생의 위험이 낮았으며 가임기간(reproductive lifespan, 초경에서 폐경까지의 기간)이 40년 이상인 여성은 30년 미만인 여성에 비해 전체 치매 위험이 27% 낮았다. 또 호르몬대체요법을 5년 이상 시행한 경우 사용하지 않은 경우에 비해 치매 위험이 17% 낮았다. 이번 연구는 대규모 전국 단위 코호트와 장기 추적 자료를 기반으로, 당뇨병 여성에서 생식 요인과 치매 위험의 관계를 체계적으로 규명한 국내 최대 규모 연구 중 하나라는 점에서 의의가 있다.

제1저자인 유진 교수는 “이번 연구는 당뇨병 여성에서 단순히 혈당 조절뿐 아니라 생애 전반에 걸친 여성호르몬 노출 이력이 인지 건강에 영향을 줄 수 있음을 보여준다는 점에서 의미가 있다”며 “특히 가임기간, 출산력, 수유 이력, 호르몬 치료과 같은 요소들이 장기적인 뇌 건강과 연결될 가능성을 확인했다는 점이 중요하다”고 설명했다.

김광우 기자