제이마트 푸드코트에 입점

연내 6호점까지 확대 계획

지난달 27일(현지시간) 라오스 수도 비엔티안 방사이 지역에 위치한 맘스터치 현지 MF 1호점 오픈 당일 현지 소비자들이 입장을 대기하고 있다. [맘스터치앤컴퍼니 제공]
지난달 27일(현지시간) 라오스 수도 비엔티안 방사이 지역에 위치한 맘스터치 현지 MF 1호점 오픈 당일 현지 소비자들이 입장을 대기하고 있다. [맘스터치앤컴퍼니 제공]

토종 버거·치킨 브랜드 맘스터치는 라오스 수도 비엔티안에 1호점(사진)을 열었다고 6일 밝혔다.

이번 라오스 진출은 현지 마스터 프랜차이즈(MF) 파트너사인 코라오 그룹과 함께 진행했다. 한국계 라오스 기업인 코라오 그룹은 라오스 경제 10% 이상을 차지하는 현지 최대 규모의 민간기업이다.

비엔티안 방사이 지역에 위치한 MF 1호점은 코라오 그룹이 운영하는 오프라인 유통 채널인 제이마트(J-mart) 푸드코트에 입점했다. 방사이는 물류·산업 인프라와 신흥 주거지가 혼합된 복합 상권으로, 직장인과 가족 단위 고객 유입이 활발하다.

1호점은 지난달 27일 정식 오픈 당일 100명 이상이 대기하는 오픈런 행렬이 만들어지는 등 좋은 반응을 얻고 있다.

고객들은 기존 현지 QSR(Quick Service Restaurant) 브랜드와 달리, 매장 내에서 조리한 치킨 패티의 바삭한 식감과 풍부한 육즙 및 신선도에 대해 높은 만족도를 보였다.

맘스터치는 내달 말 비엔티안 핵심 상권인 빠뚜사이 지역 내 콕콕 메가몰에 124석, 약 80평 규모의 대형 플래그십 매장을 열 계획이다.

맘스터치 관계자는 “라오스는 전체 인구의 약 68%가 40세 미만으로 젊은 인구 비중이 높은 반면, 아직 글로벌 브랜드의 출점이 많지 않은 상황”이라며 “치킨버거와 치킨 중심의 QSR 모델을 통해 연내 6호점까지 고객 접점을 확대할 계획”이라고 말했다.

박연수 기자


spa@heraldcorp.com