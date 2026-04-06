[헤럴드경제=양대근 기자] 오중기 더불어민주당 경북도지사 예비후보가 6일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “멈춘 경북의 심장을 다시 뛰게 하겠다”며 경북도지사 출마를 공식 선언했다.

오 예비후보는 출마 선언에서 “현재의 일자리 부족과 정치적 정체 현상을 극복하기 위해 특정 정당 중심에 대한 맹목적 지지의 사슬을 과감히 끊고 새로운 경북의 미래로 가야 한다”고 말했다.

그러면서 전쟁 등 급변하는 세계정세 속에서 진영논리를 넘어선 이재명 정부의 ‘세계 속의 대한민국’ 비전을 실현하고 ‘경북의 새로운 미래’를 열기 위해 도민들의 과감한 결단을 호소했다.

오 예비후보는 “사람들이 미련하다 할 때도 20년 동안 경북을 지켜왔으며 그동안 도지사 3번, 국회의원 3번 해서 모두 여섯 번 떨어졌고 이번이 7번째 도전이다”고 회고했다.

이어 “낙선의 세월은 좌절이 아니라 경북의 자존심을 다시 세우라는 도민들의 무서운 명령이었다”며 “이번 선거를 ‘7전 8기’의 의지로 경북의 새로운 역사를 쓰는 시작점으로 삼겠다”고 밝혔다.

오 예비후보는 경북 도약과 도민의 삶을 위한 4대 핵심 공약도 발표했다.

이번 선거에서 반드시 승리해 보수 텃밭 경북을 ‘변화의 대명사’로 만들고 도민의 아픔을 우선하는 ‘현장 중심 도정’을 펼치겠다고 약속했다.

또 “김부겸 대구시장 후보와 원팀이 돼 ‘대구·경북 행정통합’의 불씨를 되살리겠다”고 강조했다. 정치적 계산으로 멈춰버린 통합 논의를 재점화해 20조원 규모의 예산과 강력한 지방분권 권한을 확보하고, 실질적인 대구·경북 경제공동체를 출범하겠다고 제시했다.

오 예비후보는 이재명 정부의 실용주의 철학으로 경북의 ‘미래 성장 엔진’을 가동하겠다고 공약했다. 대구·경북 신공항, 에너지 고속도로와 함께 포항의 이차전지, 구미의 반도체, 안동의 바이오 등 권역별 전략 산업벨트를 조성해 일자리 생태계를 획기적으로 구축하겠다는 구상을 내놓았다.

그는 1967년 경북 포항 출신으로 포항 대동고와 영남대 철학과를 졸업하고 20년 넘게 민주당의 험지인 경북지역에서 경북도당 위원장을 맡았다.