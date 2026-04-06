[헤럴드경제=함영훈 기자] 글로벌 결제 기술 기업 비자(Visa)가 방탄소년단(BTS) 월드 투어 ‘아리랑’(BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’)의 월드와이드 투어 스폰서로 나섰다.

방탄소년단 월드 투어 ‘아리랑’은 오늘날 대중음악계 최고의 그룹 중 하나인 방탄소년단의 컴백을 알리는 동시에, 약 4년만에 선보이는 완전체 투어이다. 이번 투어는 34개 도시에서 총 82회에 걸쳐 진행되는 대규모 글로벌 이벤트다.

지난 3월 21일 서울 도심에서 개최된 BTS 컴백 라이브: ARIRANG는 온라인 시청자 수만 1840만 명을 기록했다.

비자 데이터에 따르면, 해당 주간 한국을 방문한 외국인 여행객 수는 최근 1년(52주) 주간 평균 대비 25% 이상 증가했으며, 여행 관련 소비 역시 약 20% 늘어난 것으로 나타났다.

이는 방탄소년단이 전 세계의 리스너들을 끌어모으는 만큼, 투어가 열리는 지역 관광 산업의 강력한 촉매제 역할을 하고 있음을 보여준다.

비자는 이번 방탄소년단 월드 투어 ‘아리랑’의 월드와이드 투어 스폰서로서, 신뢰할 수 있는 글로벌 네트워크로 전세계 관객들이 보다 원활하고 안전한 결제를 통해 투어에 참여할 수 있는 환경을 지원한다.

특히, 가오슝, 방콕, 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 자카르타, 시드니, 홍콩, 마닐라 등 아시아태평양 8개 도시에서 공연이 예정된 가운데, 비자는 현지 제휴 카드사와 협력하여 각국의 비자 카드 소지자들을 위해 공연 티켓 당첨 이벤트를 제공하는 등 특별한 혜택을 선보인다. 또한, 공연 현장에서는 특별 굿즈와 부스를 통해 비자만의 브랜드 경험도 제공할 예정이다.

다니엘 진(Danielle Jin) 비자 아시아태평양 지역 최고마케팅책임자(CMO) 겸 수석 부사장은 “방탄소년단만큼 전 세계를 열광시키는 아티스트는 손에 꼽는다. 그들의 모든 발자취에는 열정과 창의성, 그리고 좋은 음악을 향한 끊임없는 노력이 담겨 있다”며, “최고를 향한 방탄소년단의 도전과 팬들과의 진심 어린 연결이 그들을 정상으로 이끌었고, 이는 매일의 작고 의미 있는 선택이 성공을 만든다는 비자의 철학과도 맞닿아 있다. 비자는 방탄소년단 월드 투어 ‘아리랑’에서 안전하고 원활한 결제 경험을 제공함으로써, 전 세계 누구나 세계 최대 규모의 음악적 재결합의 순간을 함께할 수 있어 기쁘다”라고 말했다.

비자는 팬을 최우선으로 하는 파트너십 철학 아래, 비자는 전 세계 팬들이 더욱 깊이 교감할 수 있는 경험을 제공하고, 누구나 원활하고 안전하게 참여할 수 있도록 지원하며, 이러한 영향력 있는 파트너십을 통해, 문화적 순간을 함께 만들어가는 동시에 원활한 크로스보더 커머스 환경을 마련하고 있다고 밝혔다.

글로벌 대표 K-POP 시상식 ‘MAMA AWARDS’ 등 그간 음악 분야에서 쌓아온 파트너십을 바탕으로, 방탄소년단 월드 투어 ‘아리랑’에서도 팬들이 사랑하는 아티스트와 더욱 가까워질 수 있는 특별한 경험을 만들어 나갈 예정이라고 덧붙였다.