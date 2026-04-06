부산기계공고 등 9개 경기장에서 진행 7개 분과 47개 직종 331명 선수 참가

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 주최하고 시 기능경기위원회가 주관하는 ‘2026년도 부산광역시 기능경기대회’가 6일 오전 부산시청에서 개최됐다.

기능경기대회는 매년 4월 첫주 열린다. 10일까지 부산기계공고 등 9개 경기장에서 진행하는 올해 대회는 7개 분과 47개 직종에 331명 선수가 참가해 기량을 겨룬다.

직종별 입상자에게는 메달과 상금이 수여되며, 오는 8월 인천시에서 열리는 제61회 전국기능경기대회에 부산 대표선수로 참가할 수 있는 자격이 주어진다.

특히 올해 대회에는 참가인원이 적어 단독개최가 어려운 직종을 인근지역과 통합 운영하는 ‘광역화 시행’ 제도가 도입된다. 가구 직종은 김해, 자동차페인팅 직종은 창원에서 각각 개최되며 귀금속공예와 판금철골구조물 직종은 부산에서 진행된다.

대회가 열리는 부산기계공업고등학교에서는 시민과 관람객이 참여할 수 있는 부대행사도 마련된다. 대한민국명장회 부산지회 등 5개 숙련단체가 참여해 궁중복식 전시, 네일아트 체험, 발효차·피자 만들기, 자장면 시식 등 체험 프로그램을 운영할 예정이다.

송길용 부산시 기능경기위원회 운영위원장(한국산업인력공단 부산지역본부장)은 “광역화 시행 도입을 통해 일부 직종의 운영 한계를 보완하고, 내실있는 대회를 운영할 수 있을 것으로 기대한다”며 “선수중심 대회운영으로 기능경기 저변확대에 힘쓰겠다”고 말했다.

박형준 시장은 “기능경기대회는 숙련기술인의 자긍심을 높이고 지역산업의 미래를 이끌 기술인재를 발굴하는 지역 최대의 기술 경연대회”라며 “미래산업을 이끌어갈 기술인들이 대거 참가해 실력을 겨루는 만큼 갈고닦은 실력을 마음껏 발휘하기 바란다”고 격려했다.