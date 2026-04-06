- 인공지능(AI)과 미래기술, 도심 속에서 조우…온 가족이 즐기는 체험형 과학문화축제로

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 17일~19일까지 3일간 엑스포과학공원 일원에서 ‘2026 대전사이언스페스티벌’을 개최한다. 이번 축제는 ‘AI와 인간의 공존’을 주제로, 첨단 과학기술과 시민 참여형 문화 콘텐츠를 결합한 도심형 과학문화축제로 연다.

특히 올해는 과학기술정보통신부가 주최하는 ‘대한민국 과학축제’와 통합 개최되고, 국립중앙과학관의 ‘사이언스 데이’ 축제와 연계 운영돼 다양한 과학 행사가 어우러진 국내 대표 과학문화축제로 펼쳐질 예정이다.

이번 행사는 ▷DCC 제2전시장 ▷엑스포과학공원 ▷엑스포다리 ▷엑스포시민광장 ▷한밭수목원 ▷국립중앙과학관 등 6개 주요 거점을 중심으로 운영한다. 각 공간은 전시·포럼·체험·공연 등 기능별 주제로 구성되며, 하나의 동선으로 연결돼 방문객들에게 다채로운 경험을 제공한다.

실내에서는 인공지능(AI)과 첨단기술 전시 및 포럼이, 야외에서는 시민 참여형 과학 문화 체험과 공연 프로그램이 운영된다. 방문객이 공간을 이동하며 다양한 콘텐츠를 연속적으로 경험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

DCC 제2전시장에서는 세계과학문화포럼, 인공지능(AI) 스테이션, 첨단기술 전시관 등이 운영되며, 가상현실(VR)·로봇 체험 등 미래 기술을 직접 체험할 수 있는 프로그램을 마련한다. 특히 국내외 석학과 전문가가 참여하는 포럼과 함께 최신 인공지능 및 디지털 기술을 한자리에서 만나볼 수 있어 미래 사회의 변화와 과학기술 흐름을 이해할 수 있는 기회를 제공한다.

엑스포과학공원과 엑스포시민광장에서는 개막식과 공연, 체험부스가 운영되며 RC카 레이싱, 종이비행기 챌린지, 흑백과학자 퀴즈 등 전 세대가 함께 참여할 수 있는 프로그램을 펼친다. 가족 단위 방문객의 참여를 유도하고 축제 체류시간과 현장 참여도를 높이는 데 중점을 뒀다.

또한 과학마술과 버스킹 공연 등 문화·예술 콘텐츠를 결합해 축제의 재미와 다양성을 더했다. 특히 대한민국 대표 일루셔니스트 이은결의 인공지능 기반 개막공연이 펼쳐져 과학과 마술이 결합된 특별한 무대를 선보일 예정이다.

세계과학문화포럼에는 대한민국 대표 인지심리학자 김경일 교수, 바르토슈 그쥐보브스키 기초과학연구원 단장, 서양미술 전문가 전원경 교수, 채수응 영화감독, 흑백요리사 임희원 셰프, 과학 유튜버 궤도 등이 참여해 과학기술과 인간의 삶, 문화·예술의 접점을 다각도로 조명한다.

시는 이번 행사를 통해 ‘과학수도 대전’의 브랜드 가치를 강화하고, 과학문화 관광도시로서의 경쟁력을 높인다는 계획이다.

대전시 관계자는 “이번 페스티벌은 과학기술과 시민이 만나는 소통의 장이자 대전의 과학 인프라를 널리 알리는 계기가 될 것”이라며, “가족 단위 방문객부터 전문가까지 모두가 즐길 수 있는 축제로 준비했다”고 말했다.