복지부 과제…AI 인프라, 돌봄 플랫폼, 만성질환 관리 결집 기기·데이터·AI 통합된 스마트홈 환경, ‘건강한 노후’ 실현

[헤럴드경제=고재우 기자] 엔에이치엔(NHN)은 자사 시니어케어 전문 법인 엔에이치엔와플랫(NHN와플랫), 카카오헬스케어 등과 함께 보건복지부의 ‘인공지능(AI) 스마트홈 돌봄’ 사업 참여를 위한 컨소시엄을 구성하고, 업무 협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 협약은 보건복지부가 지난달 26일 공모를 발표한 인공지능 전환 스프린트(AX-Sprint) 사업 중 ‘AI 스마트홈 돌봄’ 과제 참여를 목표로 추진됐다.

AX-Sprint 사업은 AI 기술을 활용한 응용 제품의 신속한 상용화를 지원하는 정부 사업이다. AI 스마트홈 돌봄 과제는 돌봄 대상자가 실제 생활하는 가정 환경에 다양한 스마트 기기와 AI 기술을 결합해, 24시간 생활밀착형으로 자립생활을 지원하는 스마트홈 돌봄 플랫폼을 구축하는 사업이다.

최근 초고령사회에 진입하면서 고령자 및 취약 계층 등 돌봄, 만성질환 관리 수요 등이 빠르게 증가하고 있다. 이에 보건복지부는 기기·데이터·AI를 결합해 생활·건강 데이터를 수집하고, 주요 돌봄·건강·복지 사업과 연계하는 AI 스마트홈 모델을 추진하고 있다.

업무 협약을 통해 3사는 요양시설이 아닌 ‘살던 곳에서 건강한 노후’를 실현토록 지원할 계획이다. 우선 스마트폰 기반으로 안전·안부·생활 데이터를 수집하고, 연속혈당측정기(CGM), 매시간 혈압측정기(BP) 등을 활용해 실시간 건강 지표를 확보한다. 수집된 데이터는 AI 인프라에 저장 및 통합 분석을 통해 최적의 돌봄 서비스로 이어진다.

세부적으로 NHN은 대규모 데이터를 안정적으로 처리하고 분석할 수 있는 AI 인프라 환경을 지원한다. NHN와플랫은 ‘와플랫 AI 생활지원사’ 플랫폼을 기반으로, 실제 서비스 구축 및 운영, 이용자 접점 역할을 수행한다. 와플랫 AI 생활지원사는 스마트폰 기반으로 어르신의 안전·안부·건강·생활·정서를 통합해서 관리할 수 있는 AI 돌봄 플랫폼이다. 카카오헬스케어는 AI 기반 모바일 만성질환 관리 설루션 파스타를 통해 전문적인 건강관리 서비스를 지원한다.

황희 카카오헬스케어 대표는 “파스타 서비스와 NHN의 플랫폼 운영 경험, AI 기술을 결합해 초고령화 시대의 건강관리 모델을 만들겠다”고 전했다.

황선영 NHN와플랫 대표는 “이번 협약은 AI 인프라와 돌봄 서비스, 건강관리 서비스를 하나의 플랫폼에서 유기적으로 연계하기 위한 출발점”이라며 “보건복지부의 정책 방향성에 부합하는 지자체·공공 표준 운영 모델을 성공적으로 구축할 것”이라고 밝혔다.