전통·현대를 아우르는 종합예술 연출가 개·폐회식 등 공식 행사 연출 총괄

[헤럴드경제=김현경 기자] 오는 7월 부산에서 개최되는 제48차 유네스코 세계유산위원회 회의의 공식 행사 연출 총감독으로 연출가 원일이 선임됐다.

국가유산청은 세계유산위원회의 개·폐회식 등 공식 행사를 연출할 총감독으로 원일 감독을 위촉하고, 지난 3일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 위촉장을 수여했다.

원일 총감독은 국가무형유산 ‘피리정악 및 대취타’ 이수자로, 전통 음악을 기반으로 현대 음악, 종합예술 분야를 아우르는 폭넓은 활동을 펼쳐 온 연출가다. 2019 전국체육대회 총감독, 2024~2026 ACC 월드뮤직페스티벌 예술감독 등을 역임하며 쌓은 대규모 행사 연출 경력을 기반으로 이번 세계유산위원회의 연출 총감독으로 선정됐다.

원일 총감독은 “1988년 세계유산협약 가입 후 국내에서 처음으로 개최되는 세계유산위원회의 연출 총감독을 맡게 되어 영광”이라며 “세계 각국 대표단과 참가자들에게 K-헤리티지의 아름다움을 알리고, 국제 사회에서 공감할 수 있는 세계유산의 가치를 표현하기 위해 연출가로서 모든 역량을 다할 것”이라고 소감을 밝혔다.

허민 국가유산청장은 “이번 세계유산위원회는 국제 사회에 문화강국으로서 우리나라의 위상을 홍보할 수 있는 기회”라고 강조하면서 원일 총감독에게 “한국 문화에 대한 국제적 관심이 가장 높은 지금, K-컬처의 과거와 미래를 잇는 최고의 연출로 세계인들에게 깊은 인상을 남겨줄 것”을 당부했다.