뷰티레스트·뷰티레스트 블랙부터 프레임·베딩까지 폭넓게 할인 혜택 구매 금액 따라 매트리스 커버·침구세트 등 사은품 증정 최대 24개월 무이자 ‘시몬스 페이’ 운영…수요일 ‘이브닝 배송’도 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 시몬스가 큰 침대와 다양한 침구류를 찾는 수요를 겨냥해 ‘비거 앤 모어(Bigger and More) 프로모션’을 진행한다.

시몬스는 최근 휴식의 중요성이 커지는 흐름에 맞춰 숙면에 대한 소비자들의 투자 수요를 반영한 이번 프로모션을 마련했다고 밝혔다.

이번 프로모션은 매트리스는 클수록 좋고, 이불과 베개 등 침구류는 다양할수록 수면의 질을 높일 수 있다는 소비 흐름을 반영한 것이 특징이다. 구매 규모가 커질수록 혜택도 확대된다.

프로모션 대상은 시몬스의 대표 매트리스 컬렉션인 ‘뷰티레스트’와 최상위 라인 ‘뷰티레스트 블랙’을 비롯해 프레임, 베딩 제품까지 포함된다. 소비자들은 다양한 제품군을 보다 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

시몬스는 소비자들의 구매 부담을 낮추기 위해 최대 24개월 장기 카드 무이자 할부 프로그램인 ‘시몬스 페이’도 운영 중이다. 해당 프로그램은 시몬스 갤러리와 시몬스 맨션, 온라인몰에서 이용할 수 있다.