김해시립김영원미술관 개관식과 양산물금벚꽃축제 참석

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 지역 문화 인프라 확충과 축제 현장 점검을 통해 ‘문화 경남’ 저변 확대에 나섰다.

박완수 도지사는 4일 오후 김해와 양산을 잇달아 방문해 주요 문화 시설 개관을 축하하고 지역 축제 현장을 찾아 도민들과 소통했다. 그는 지역 문화 자산을 고도화하고 축제를 통한 지역 활력을 이끌어내는 데 초점을 맞췄다.

박 지사는 먼저 이날 오후 3시 김해시 주최로 열린 ‘김해시립김영원미술관’ 개관식에 참석했다. 이 미술관은 광화문 세종대왕상 제작자로 알려진 조각 거장 김영원 작가의 기증 작품을 중심으로 조성된 공공미술관이다. 총사업비 166억원이 투입됐으며, 지난 2024년 전국체전 당시 특별전을 통해 ‘문화 체전’의 기틀을 닦았던 공간이 상설 미술관으로 정식 개관했다.

박 지사는 축사에서 “한국 조각 예술의 거장인 김영원 작가의 작품을 작가의 유년 시절 추억이 깃든 김해에서 만나볼 수 있게 돼 뜻깊다”며 “미술관이 예술가에게는 창작의 장이, 시민에게는 일상 속 향유 공간이 되길 바란다”고 밝혔다. 이어 “김해의 역사적 자산에 현대 예술이 더해져 경남을 대표하는 문화예술 도시로 도약할 것”이라고 강조했다.

이어 오후 6시에는 양산시 황산공원 문주광장에서 열린 ‘2026 양산물금벚꽃축제’ 개막식에 참석했다. 올해 축제는 양산시 승격 30주년이자 ‘양산 방문의 해’ 선포 첫해에 열리는 행사다. 박 지사는 나동연 양산시장과 함께 낙동강변을 찾은 관광객들을 격려하며 축제 현장을 살폈다.

박 지사는 “양산시 승격 30주년을 축하하며, 물금 황산공원이 도민 모두에게 열린 휴식과 행복의 공간이 되길 바란다”고 전했다.