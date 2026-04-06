‘고요한 비행’ 철학…하이브리드로 정교하게 구현 대한민국 올해의 차 최종심사 1라운드 직행

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국자동차기자협회(KAJA)는 4월의 차에 링컨 노틸러스 하이브리드를 선정했다고 6일 밝혔다.

한국자동차기자협회 산하 올해의 차 선정위원회는 매월 1일부터 말일까지 출시된 신차 및 부분변경 모델을 대상으로 심사를 진행해 ‘이달의 차’를 발표한다. 평가 항목은 ▷내·외부 디자인 및 감성 품질 ▷안전성 및 편의 사양 ▷동력 성능 ▷에너지 효율성 및 온실가스 배출 ▷상품성 및 구매 의향도 등 5개 부문으로 구성된다.

지난달 선보인 신차를 대상으로 심사를 진행한 결과, 링컨 노틸러스 하이브리드가 50점 만점 중 35점을 획득해 4월의 차에 최종 선정됐다. 이 차량은 내·외부 디자인 및 감성 품질 부문에서 10점 만점 중 8점을 받았으며, 안전성 및 편의 사양 부문에서 7.5점, 동력 성능과 에너지 효율성 및 온실가스 배출 부문에서 각각 7점을 기록했다.

원선웅 올해의 차 선정위원장은 “링컨 노틸러스 하이브리드는 ‘고요한 비행’ 철학을 하이브리드 시스템으로 정교하게 구현한 모델로, 2.0ℓ 터보 엔진과 99㎾ 전기 모터의 결합을 통해 321마력의 시스템 출력을 발휘하며 전자식 무단변속기를 기반으로 변속 충격 없는 매끄러운 가속 성능을 제공한다”고 평가했다.

이어 “48인치 파노라마 디스플레이와 리쥬브네이트 기능 등 첨단 사양은 차량을 휴식 공간으로 확장시키며, 실내 디자인 완성도와 편의성 역시 동급 최고 수준”이라고 밝혔다. 또한 “럭셔리와 첨단 기술의 균형이 잘 이뤄진 모델로, 편안하고 여유로운 주행을 중시하는 소비자에게 좋은 선택지”라고 덧붙였다.

한국자동차기자협회는 2019년부터 이달의 차를 선정, 발표해왔으며, 지난달에는 기아 EV5 GT가 이달의 차로 선정됐다. 이달의 차로 선정된 차량에는 대한민국 올해의 차(K-COTY) 전반기 및 후반기 심사를 거치지 않고, 최종 심사 1라운드에 직행하는 특전이 부여된다.