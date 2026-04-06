7일 경찰대학서 개최

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰대학은 오는 7일 충남 아산 세종대왕홀에서 ‘젠더폭력 대응과 국제협력’을 주제로 한국·호주 공동 학술토론회를 연다고 6일 밝혔다.

이번 토론회는 경찰대 여성아동안전연구원과 호주 모나시대학교 ‘젠더 및 가정폭력센터’ 연구진이 한호재단 지원을 토대로 이어온 학술 교류의 연장선이다.

행사에선 주한 호주대사관을 비롯해 유엔여성기구 지식·파트너십 센터, 성평등가족부, 서울시여성가족재단, 한국여성정책연구원 등 성(젠더) 폭력 관련 기관이 참여해 토론한다.

첫 번째 세션에선 한·호주 간 젠더폭력 분야 교류 성과와 향후 협력 방안을 놓고 혜인 엘렌 조 모나시대 국제학과 교수와 한민경 경찰대 행정학과 교수가 논의한다.

두 번째 세션에선 젠더폭력 대응 관련 현장 경찰관 교육에 관한 양국 사례를 공유한다. 이 시간에는 모나시대 범죄학과의 브리지트 해리스 교수와 나오미 피츠너 교수, 이하나 경찰대 경찰학과 교수가 토론한다.

경찰대학은 이번 공동 토론회를 계기로 양국 연구자 간 학술 협력을 강화할 방침이다. 김성희 경찰대학장은 “국제 학술교류를 통해 젠더폭력 피해자 보호를 위한 연구 기반을 계속해서 확대하겠다”고 말했다.